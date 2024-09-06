ABD’de temmuz ayında yüzde 4,3’e fırlayan işsizlik oranı, ağustos ayında yüzde 4,2’ye geriledi.

Bugün yayınlanan ABD istihdam verileri, ağustos ayı için beklenen 160 binin üzerinde yeni istihdam beklentisini karşılayamadı.

Bitcoin verilerin açıklanmasının ardından 56 bin dolar civarından 57 bin dolara yükseldi. İstihdamın beklenenden düşük kalması, Fed’in bu ay faiz indirme olasılığını da artırıyor. Düşük faiz, BTC gib riskli varlıkların fiyatının yükselmesi anlamına geliyor.

Ağustos ayında ABD’de beklentilerin aksine 142 bin kişi işe alındı. Temmuz ve haziran verileri de hesaba katıldığında, üç aylık ortalama istihdamın 86 bin olduğu görülüyor. Geçtiğimiz yıl aylık istihdam düzeyi 202 bin civarıydı.

ABD’de temmuz ayında yüzde 4,3’e varan işsizlik oranı, Ekim 2021’den beri görülen en yüksek düzeyi temsil ediyor. İşsizlik oranı geçtiğimiz ay yüzde 4,2’ye geriledi.

Tüm bu veriler, Fed Başkanı Jerome Powell’in de söz verdiği gibi faiz indirimi ihtimalini güçlendiriyor. Piyasalar 25 baz puanlık indirim bekliyor.

Bitcoin fiyatı istihdam raporlarının açıklanmasının ardından 57 bin dolara fırladı. Kısa süre sonra aşağı yönelen BTC, 54.600 dolara geriledi ve haber yayın saati itibarıyla düşmeye devam ediyor.