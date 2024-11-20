Bitcoin, yaklaşık bir haftalık konsolidasyonun ardından dün yeniden yükselişe geçti ve 94.040 dolarla yeni bir zirveye ulaştı. Ancak piyasa verileri, bu rallinin henüz sona ermediğini ve BTC’nin 100.000 dolar seviyesine ulaşma ihtimalinin masada olduğunu gösteriyor.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Dünkü yükselişi değerlendiren analistler, Bitcoin’in 94.000 dolarlık yeni tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının temel nedenlerinin ABD merkezli Bitcoin ETF’leriyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Spot Bitcoin ETF’lerine Yoğun Talep: Haftanın ilk iki iş gününde 1 milyar doların üzerinde net giriş görüldü.

Haftanın ilk iki iş gününde 1 milyar doların üzerinde net giriş görüldü. BlackRock’ın IBIT Lansmanı: Dün başlatılan iShares Bitcoin Trust (IBIT) işlem hacmiyle dikkat çekti. Bloomberg ETF uzmanı James Seyffart, “Bu seçenekler, Bitcoin’in yeni zirvesine ulaşmasında kesinlikle etkili oldu.” dedi.

Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından piyasalarda yaşanan coşku, sosyal medyada da büyük bir FOMO’ya (fırsatı kaçırma korkusu) yol açtı. Ancak Santiment’in yayımladığı verilere göre, şu anki FOMO seviyeleri, seçim sonrası görülen aşırı heyecanın oldukça altında.

Santiment’in analizine göre yüksek FOMO genellikle fiyat düzeltmelerine yol açsa da mevcut piyasa ortamı daha sağlıklı bir görünüm sunuyor. Bu durum, Bitcoin’in yeni bir fiyat düzeltmesine gitmeden yükselişini sürdürebileceği ihtimalini artırıyor.

📊 Bitcoin's new all-time high now sits at $94,002, and the commentary across social media could be described as luke-warm at best. The lack of euphoria is an encouraging sign, as FOMO typically leads to corrections. As long as there is retail trader disbelief, whales can… pic.twitter.com/PovcZidNcp — Santiment (@santimentfeed) November 19, 2024

Uzun Vadeli Göstergeler Ne Diyor?

Santiment, Bitcoin ve kripto para piyasasının genel olarak uzun vadeli göstergeler açısından sağlam bir görünüme sahip olduğunu belirtiyor. Bunun bir göstergesi olarak “Ortalama Dolar Yatırım Yaşı” (Mean Dollar Invested Age) metriğine dikkat çekildi.

Bu metrikte görülen düşüş, “tüm cüzdanlarda hareket etmeyen token’ların ortalama yaşının gençleştiğine” işaret ediyor. Santiment, bunun uzun vadeli boğa piyasalarının bir gerekliliği olduğunu vurguladı:

“Durağan büyük yatırımcı (balina) token’larının yeniden dolaşıma girmesi, uzun vadeli bir yükseliş trendi için hayati öneme sahiptir. Bu durum, 2020 yılının Ekim ayından bu yana kaydedilen en belirgin şekilde gözlemleniyor.”

Bitcoin 100.000 Dolara Ulaşabilir mi?

Bitcoin’in yükselişi devam ederken, yatırımcılar 100.000 dolar seviyesinin bir sonraki hedef olup olmadığını tartışıyor. Mevcut düşük FOMO seviyeleri, sağlıklı uzun vadeli göstergeler ve ETF’lere yönelik artan talep, bu hedefin gerçekleşme olasılığını destekleyen faktörler arasında yer alıyor. Ancak, analistler temkinli olmayı ve piyasa dinamiklerini yakından takip etmeyi öneriyor.