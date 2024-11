Bitcoin, yaklaşık bir haftalık konsolidasyonun ardından dün yeniden yükselişe geçti ve 94.040 dolarla yeni bir zirveye ulaştı. Ancak piyasa verileri, bu rallinin henüz sona ermediğini ve BTC’nin 100.000 dolar seviyesine ulaşma ihtimalinin masada olduğunu gösteriyor.

Dünkü yükselişi değerlendiren analistler, Bitcoin’in 94.000 dolarlık yeni tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının temel nedenlerinin ABD merkezli Bitcoin ETF’leriyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından piyasalarda yaşanan coşku, sosyal medyada da büyük bir FOMO’ya (fırsatı kaçırma korkusu) yol açtı. Ancak Santiment’in yayımladığı verilere göre, şu anki FOMO seviyeleri, seçim sonrası görülen aşırı heyecanın oldukça altında.

Santiment’in analizine göre yüksek FOMO genellikle fiyat düzeltmelerine yol açsa da mevcut piyasa ortamı daha sağlıklı bir görünüm sunuyor. Bu durum, Bitcoin’in yeni bir fiyat düzeltmesine gitmeden yükselişini sürdürebileceği ihtimalini artırıyor.

📊 Bitcoin's new all-time high now sits at $94,002, and the commentary across social media could be described as luke-warm at best. The lack of euphoria is an encouraging sign, as FOMO typically leads to corrections. As long as there is retail trader disbelief, whales can… pic.twitter.com/PovcZidNcp

— Santiment (@santimentfeed) November 19, 2024