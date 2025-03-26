Kripto para piyasasında son 24 saatte en çok kazananlar, en büyük üç memecoin oldu.

Bitcoin 90.000 Dolara Göz Kırpıyor

Dün 87.000 doların altına gerileyen Bitcoin (BTC), düşüşü kontrol altına alan ayıların gücünü kaybetmesiyle 88.000 doların üzerine çıktı. Lider kripto para birimi şu anda 90.000 dolara yaklaşma sinyalleri veriyor.

İlgili: Bitcoin (BTC) Fiyat Tahminleri: 2025-2030

Önde gelen altcoin’ler son 24 saatte dikkat çekici kazançlar elde ederken, memecoin’ler yükselişe öncülük etti. Buna karşılık PI coin sert düşüşünü sürdürüyor.

Bitcoin 88.000 Dolar Üzerinde Sabit Kaldı

Bitcoin, geçen perşembe sabahı 87.000 doları kısa süreliğine aşarak yükseliş sinyali vermişti. Bu hareket, ABD Merkez Bankası’nın (FOMC) son toplantısı ve Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un olumlu açıklamaları sonrası geldi. Ancak BTC bu seviyeyi aşmayı başaramadı ve hafta sonuna kadar 84.000 dolarda stabil kaldı.

Pazar akşamından itibaren yeniden yükselişe geçen BTC, dün 88.800 dolara kadar çıktı. Ancak bu noktada gelen sert satışlar, fiyatı 2.000 dolardan fazla düşürdü.

Buna rağmen boğalar güçlü kalmaya devam ediyor ve Bitcoin’i yeniden 88.000 doların üzerine taşımayı başardı. An itibarıyla BTC 1,75 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip ve piyasadaki hakimiyet oranı %58,3 seviyesinde bulunuyor.

Memecoin’ler Yükselişte

Memecoin’ler, geçtiğimiz aylarda yaşanan düşüşlerde %50-60’a varan sert kayıplar yaşadı. Ancak son 24 saatte bu kategori güçlü bir toparlanma gösterdi.

İlgili: Dogecoin (DOGE) Fiyat Tahminleri: 2025-2030

Son 24 saatlik süreçte Dogecoin (DOGE) %11 artarak 0,20 dolar seviyesini aştı. Shiba Inu (SHIB) %16’dan fazla değer kazanarak 0,000016 dolara ulaştı. Pepe (PEPE) %13 yükselişle 0,000009 dolar seviyesine çıktı.

Ethereum (ETH), XRP, Solana (SOL), Cardano (ADA), Chainlink (LINK), Stellar (XLM), Avalanche (AVAX), TRON (TRX) ve LEO da hafif artışlar kaydederken, Binance Coin (BNB) ve Toncoin (TON) küçük çaplı düşüşler yaşadı.

Öte yandan PI coin, bir kez daha en büyük kaybeden oldu ve günlük bazda %10’dan fazla değer kaybetti. Kripto para piyasasının toplam değeri, son 24 saatte 30 milyar dolar artarak 3 trilyon dolara yükseldi.