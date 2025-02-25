Bitcoin, geçtiğimiz günlerde yaşadığı düşüş trendini sürdürerek 13 Ocak’tan bu yana en düşük seviyesine, yani 90 bin doların biraz üzerine geriledi.

Böylece lider kripto para birimi, Cuma günü ulaştığı zirveden bu yana 9 bin doların üzerinde değer kaybetmiş oldu. Bu sert düşüş, piyasadaki likidasyonların da hızla artmasına neden oldu. Toplam likidasyon miktarı 1 milyar doları aştı ve bu kayıpların büyük çoğunluğu long (uzun) pozisyonlardan geldi.

Bitcoin’de Büyük Dalgalanma

Hatırlanacağı üzere, Bitcoin geçtiğimiz Cuma günü istikrarlı bir yükseliş sergileyerek 99 bin 500 dolar seviyesine ulaşmıştı. Yükselişin arkasında, Coinbase’in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile iki yıldır süren davasında olumlu gelişmeler yaşanması vardı.

Ancak piyasa, kripto para tarihinin en büyük hack olaylarından biriyle sarsıldı. Bybit’ten büyük çoğunluğu Ethereum olmak üzere 1,4 milyar dolar değerinde kripto varlık çalındı. Bu olay, Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasasında ani bir satış dalgası başlattı ve BTC fiyatı 95 bin dolara geriledi.

Hafta sonunu 96 bin doların üzerinde yatay seyirle geçiren Bitcoin, Pazartesi günü hafif bir düşüşle 94 bin dolara düştü. Ancak ayılar (bears) saldırıya devam etti ve Salı sabahı itibarıyla BTC fiyatını 90 bin dolar seviyelerine kadar çektiler. Böylece Bitcoin, Cuma gününden bu yana toplamda 9 bin doların üzerinde kayıp yaşamış oldu.

Bu sert düşüşe rağmen, birçok analist piyasadaki dalgalanmalardan etkilenmiş görünmüyor.

İlgili: Deneyimli Trader: Bitcoin O Fiyatın Altına Düşse Bile Yükseliş Sürebilir

Altcoinlerde Büyük Kayıplar

Beklendiği gibi, altcoinler Bitcoin’den bile daha sert düşüşler yaşadı. Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), Solana (SOL), Chainlink (LINK), Cardano (ADA), Ripple (XRP), Stellar (XLM), Avalanche (AVAX) ve Litecoin (LTC) gibi önde gelen kripto paralar çift haneli değer kayıpları yaşadı.

Piyasadaki yüksek volatilite, günlük bazda 1 milyar doların üzerinde likidasyon gerçekleşmesine yol açtı. CoinGlass verilerine göre;

950 milyon dolarlık likidasyon long pozisyonlardan geldi.

Tek seferde gerçekleşen en büyük likidasyon işlemi Binance’te oldu ve değeri 15 milyon dolardı.

Son 24 saatte 310 binden fazla yatırımcı tasfiye edildi.