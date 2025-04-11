ABD’de mart ayında açıklanan enflasyon verisinin beklenenden düşük gelmesiyle birlikte kripto para piyasasında hareketlilik yaşandı. Özellikle Bitcoin ve Ethereum, enflasyondaki bu sürpriz düşüşün ardından değer kazandı.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,4 arttı. Beklenti ise yüzde 2,6 seviyesindeydi. Gıda ve enerji gibi dalgalanmalara açık kalemleri dışlayan çekirdek enflasyon da yüzde 2,8 ile beklentinin altında kaldı. Bu oran, şubat ayında yüzde 3,1 olarak ölçülmüştü.

Yeni araç fiyatlarındaki artış TÜFE’yi yukarı çekerken, ikinci el araçlarda görülen düşüş, artışı dengeledi. Aylık bazda ise fiyatlar yüzde 0,1 gerileyerek 2020’den bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

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Kripto piyasaları gelişmelere hızlı tepki verdi. Bitcoin fiyatı yüzde 7,5 yükselerek 82 bin dolar seviyelerine çıktı. Ethereum ve Solana da sırasıyla 1.600 dolar ve 114 dolar civarında işlem görerek yüzde 11’e varan artışlar yaşadı.

Ticaret Savaşı Alevlendi

Enflasyon raporu, ABD Başkanı Donald Trump’ın çoğu ülkeye uygulayacağı gümrük vergilerini 90 günlüğüne ertelemesinin ardından geldi. Bu hamle, piyasada kısa süreli de olsa bir rahatlama yarattı. Trump ayrıca, Çin’den yapılan ithalata yönelik vergileri yüzde 125’e yükselterek ticaret savaşının odağını bu ülkeye yöneltti.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta duyurulan yüzde 25’lik otomobil ve yedek parça ithalat vergileri ise yürürlükte kalmaya devam etti. Analist Valentin Fournier’e göre, Trump’ın ticaret politikasındaki belirsizliklerin kısmen ortadan kalkması, piyasaya güven verdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), Trump’ın gümrük politikalarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından izliyor. Her ne kadar TÜFE halen Fed’in yüzde 2’lik hedefinin üzerinde seyretse de, hem manşet hem de çekirdek enflasyonda üst üste ikinci ay düşüş yaşanması dikkat çekti.