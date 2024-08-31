Bloomberg’in stratejistlerinden Mike McGlone, Bitcoin’in S&P 500’e oranını düşüş sinyali olarak yorumluyor. Ancak tarih tekerrür ederse, BTC 81 bin dolara yükselebilir.

Bitcoin bu haftayı 60 bin doların üzerinde kalmaya çalışarak geçirdi. En büyük kripto para, haber yayın saati itibarıyla 59 bin dolardan işlem görüyor.

Bloomberg’in önde gelen emtia stratejistlerinden McGlone ise BTC için yarışın sona erdiğini düşünüyor.

Bitcoin’in Değeri Aslında Düşük Mü?

McGlone, X üzerinde paylaştığı bir gönderisinde Bitcoin fiyatını S&P 500 endeksiyle kıyasladı. Stratejiste göre, Fed’in piyasa para bastığı 2021 dönemi ve bu yıl başındaki ETF listelemeleri, Bitcoin için geçici bir avantaj sağladı. Ancak yarış ona göre sona erdi.

Bitcoin ve S&P500’ün birbirine oranı, 2021 başlarında 15 kat ölçülüyordu. Oran, haber yayın saati itibarıyla 11 kata geriledi. Yıl içinde ise 14 kata çıktığı görüldü.

McGlone’a göre BTC, bu orana dayalı olarak bir süre daha yatay seyredebilir. Ancak bu kıyaslama Bitcoin’in kendi piyasa değerini içerdiği, S&P 500 endeksinin ise kendisini oluşturan şirketlerin değerinden oluşması nedeniyle mantıksız.

Öte yandan Bitcoin, Mart 2021’de olduğu gibi bu oranı yeniden 14 kata çıkarabilir. Bu da BTC’nin 81.818 dolara yükselmesi anlamına geliyor.

Blockstream CEO’su Adam Back de Bitcoin için kısa vadede 80 bin doları hedefliyor. Dolayısıyla McGlone’un “Bitcoin’in güç kaybetmesi” olarak yorumladığı durum, aslında fiyatının olması gerektiğinden düşük olduğunu gösteriyor olabilir.

Bitcoin ve S&P 500’ün oranı 15 kata çıkarsa, BTC de 98 bin dolara yükselebilir.