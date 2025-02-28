Kripto para piyasalarındaki sert düşüş bu hafta da devam ediyor. Cuma günü yaşanan yeni kayıplar, piyasaları son 16 haftanın en düşük seviyesine geriletti.

Kripto piyasasının toplam değeri son bir haftada yüzde 18 eriyerek 2,75 trilyon dolara düştü. Bu seviye, ekim ayının sonundan bu yana görülen en düşük nokta oldu.

Destek seviyeleri kırıldı ve kasım ayında gerçekleşen ABD başkanlık seçimlerinden bu yana elde edilen tüm kazanımlar silindi. Son bir haftada piyasadan tam 600 milyar dolar çıkış yaptı.

Bu büyük satış dalgası, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret tarifelerine yönelik açıklamalarına piyasanın ani tepkisi oldu. 20 Ocak’tan bu yana ticaret savaşı endişelerinin başlamasıyla birlikte kripto piyasalarından toplam 800 milyar dolar silindi.

Ticaret Gerilimleri ve Piyasalar Üzerindeki Etkisi

Ticaret gerilimleri, hisse senetlerinden kripto paralara kadar tüm varlık sınıflarında dalgalanmaya yol açıyor. Özellikle likiditenin azalması, yatırımcıların daha güvenli limanlara yönelmesine neden oluyor ve büyük miktarda fon ABD dolarına kayıyor.

Yaşananları değerlendiren The Kobeissi Letter, “ABD doları, ticaret savaşları sırasında ‘en güvenilir riskli varlık’ olarak görülüyor çünkü diğer para birimlerine kıyasla daha ‘istikrarlı’ kabul ediliyor.” dedi.

Bireysel yatırımcılar için piyasanın istikrarını kaybetmesi ciddi bir endişe kaynağı. Analistler, “Bu yüzden piyasada büyük çaplı günlük çıkışlar görüyoruz. Yatırımcılar, sürü psikolojisiyle hareket ederek aynı yönde ilerliyor.” yorumunu yaptı.

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28 Şubat’ta CoinGlass verilerine göre, son 24 saatte 200 binden fazla yatırımcı tasfiye edildi ve toplamda 800 milyon dolarlık pozisyon kapandı. Bu işlemlerin yüzde 86’sı uzun (long) pozisyonlardı. En büyük tekli tasfiye ise HTX borsasında gerçekleşti ve 38 milyon dolarlık BTC/USDT işlemi kapatıldı.

Bitcoin 79 Bin Dolara Geriledi

Cuma günü Asya seansında Bitcoin, yüzde 6’lık yeni bir kayıpla 80 bin dolar seviyesinin altına düştü. Haftalık bazda Bitcoin’in kaybı yüzde 19’a ulaştı ve Ocak ayında gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesinden itibaren yüzde 26’lık bir düzeltme yaşadı.

BitMEX’in kurucusu Arthur Hayes, “Fiyat hareketine baktığımızda, hafta sonu 80 bin doların altında bir düşüş dalgası daha görebiliriz. Sonrasında piyasa bir süre sessiz kalabilir” değerlendirmesinde bulundu.