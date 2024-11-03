Tarihsel veriler, ABD Başkanlık seçimlerinin kripto para piyasası üzerinde büyük ölçüde etkili olduğunu gösteriyor.

ABD Başkanlık seçimleri 5 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek. Bu seçimle birlikte dünyanın en büyük ekonomik gücü ya son dört yılın politikasını sürdürecek ya da Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın seçilmesiyle tamamen farklı bir yola girecek.

Seçim sonucunun finans piyasaları üzerindeki etkileri merakla bekleniyor.

70 Bin Doların Altına Düşer mi?

Ünlü kripto yatırımcısı EllioTrades, seçim haftalarının Bitcoin üzerindeki etkilerini gösteren dikkat çekici bir grafik paylaştı. Bu grafiğe göre, BTC’nin var olduğu üç ABD başkanlık seçiminde de (2012, 2016 ve 2020), seçim haftası Bitcoin için bir dip noktası oldu ve bu seviye bir daha asla görülmedi.

Every US election week in Bitcoin's history has been the lowest price it will ever be again 4 days left Tick Tock h/t @KrownCryptoCave pic.twitter.com/JNXSRqvMJ5 — EllioTrades (@elliotrades) November 2, 2024

Örnek vermek gerekirse 2012 yılındaki ABD Başkanlık seçimleri sırasında BTC fiyatı 12 dolar seviyesine, 2016 yılında 720 dolara ve 2020 yılında 14.900 dolara kadar geriledi. Tarihsel veriler, Bitcoin’in fiyatının ABD seçimlerinden önceki hafta kaydedilen en düşük seviyelerine bir daha kaydedilmediğini gösteriyor. 2022 yılında Bitcoin her ne kadar 16.000 dolara kadar gerilese de 14.900 dolara gerilemedi.

Bu nedenle EllioTrades, tarihin tekerrür etmesi halinde BTC fiyatının bir daha asla 70.000 doların altına gerilemeyeceğini öngörüyor. Hatırlanacağı üzere, BTC bu hafta başında 73.600 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine %0,1 yaklaşmış ancak sonrasında 67.962 dolara gerileyerek yaklaşık altı bin dolarlık bir kayıp yaşamıştı.

Hangi Aday Bitcoin İçin Daha İyi?

Bu sorunun net bir cevabı olmamakla birlikte, Donald Trump’ın şu anki duruşu daha olumlu görünüyor. Trump, hamburger satın alırken ödemeyi BTC ile yapıyor. Seçimi kazanması halinde ABD’deki madencilik sektörünü destekleyeceğini, SEC Başkanı Gary Gensler’ı görevden alacağını söylüyor, Bitcoin’in 16. yılını kutluyor. Hatta Trump kendi kripto para projesini dahi başlattı.

Öte yandan, Demokratların adayı Kamala Harris ise kripto para sektörüne karşı daha katı bir yaklaşım sergiliyor. Kamala Harris seçim kampanyası boyunca kripto paralardan çok az bahsetti.

Bu nedenle, en azından kağıt üzerinde, kripto para sektörü için Trump daha uygun bir aday gibi görünüyor. Ancak, geçmişte BTC’yi “aldatmaca” olarak niteleyen Trump’ın, topluluğun güvenini kazanması için bu vaatlerini hayata geçirmesi gerekiyor.