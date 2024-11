Tarihsel veriler, ABD Başkanlık seçimlerinin kripto para piyasası üzerinde büyük ölçüde etkili olduğunu gösteriyor.

ABD Başkanlık seçimleri 5 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek. Bu seçimle birlikte dünyanın en büyük ekonomik gücü ya son dört yılın politikasını sürdürecek ya da Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın seçilmesiyle tamamen farklı bir yola girecek.

Seçim sonucunun finans piyasaları üzerindeki etkileri merakla bekleniyor.

Ünlü kripto yatırımcısı EllioTrades, seçim haftalarının Bitcoin üzerindeki etkilerini gösteren dikkat çekici bir grafik paylaştı. Bu grafiğe göre, BTC’nin var olduğu üç ABD başkanlık seçiminde de (2012, 2016 ve 2020), seçim haftası Bitcoin için bir dip noktası oldu ve bu seviye bir daha asla görülmedi.

