Bitcoin (BTC), halving öncesi başlayan düşüş trendinden sıyrılmaya çalışıyor. 20 Nisan’da gerçekleşen halving sonrası BTC, ilk kez bugün 66 bin doların üzerine yükseldi.

En büyük kripto para, zincir üstü göstergelere göre bu seviyeyi desteğe çevirebilir.

Bitcoin Yatırımcıları 66 Bin Dolardan Aldı

Kripto para analisti Ali (X kullanıcı adı @ali_charts), toplamda 1,54 milyon adresin 66 bin dolar seviyesinden 747 bin BTC aldığına dikkat çekti. Bu seviyeden satın alınan BTC miktarı, dolaşımda olan Bitcoin arzının yüzde 3,79’una denk geliyor.

Ali, bu nedenle Bitcoin’in 66 bin doları desteğe dönüştürmeye çalıştığını düşünüyor. Başarılı olursa, bir sonraki direnç 69.900 dolar ile 71.200 dolar aralığında bulunuyor. Yani BTC, bu fiyat aralığına doğru hızla yükselebilir.

#Bitcoin aims to secure $66,000 as support, where 1.54 million addresses bought 747,000 $BTC. If successful, the next critical resistance level for #BTC is between $69,900 and $71,200! pic.twitter.com/TvFCLNgHCi — Ali (@ali_charts) April 22, 2024

Aksi yönde bir senaryo halinde, bir sonraki destek 64.800 dolarda bulunuyor. Bu seviyeden toplam 1,66 milyon Bitcoin adresi alım yaptı.

Zincir üstü diğer bazı göstergeler de Bitcoin’in yükseliş senaryosunu destekliyor. Düzeltmenin sürdüğü 15 Mart ile 22 Mart arasında 4.566 BTC satan bir balina, bu kez borsalardan BTC çekmeye başladı.

Söz konusu balina, Binance’ten 52 milyon dolar değerinde 800 BTC çekti. Borsalardan kripto para çekmek, yakında satış niyeti olmadığını gösterdiğinden dolayı yükseliş sinyali olarak yorumlanıyor.

A whale withdrew 800 $BTC($52.84M) from #Binance in the past 5 hours. This whale sold 4,556 $BTC($302.3M) from Mar 15 to Mar 22 before. Address:

1F3Cpgben5uRAMptnPRL9coAbKp9YmWqfb pic.twitter.com/RpKRj8cuNK — Lookonchain (@lookonchain) April 22, 2024

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2,3 değer kazandı. BTC, haber yayın saati itibarıyla 66 bin doların hemen üzerinden işlem görüyor.