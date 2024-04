Bitcoin (BTC), halving öncesi başlayan düşüş trendinden sıyrılmaya çalışıyor. 20 Nisan’da gerçekleşen halving sonrası BTC, ilk kez bugün 66 bin doların üzerine yükseldi.

En büyük kripto para, zincir üstü göstergelere göre bu seviyeyi desteğe çevirebilir.

Kripto para analisti Ali (X kullanıcı adı @ali_charts), toplamda 1,54 milyon adresin 66 bin dolar seviyesinden 747 bin BTC aldığına dikkat çekti. Bu seviyeden satın alınan BTC miktarı, dolaşımda olan Bitcoin arzının yüzde 3,79’una denk geliyor.

Ali, bu nedenle Bitcoin’in 66 bin doları desteğe dönüştürmeye çalıştığını düşünüyor. Başarılı olursa, bir sonraki direnç 69.900 dolar ile 71.200 dolar aralığında bulunuyor. Yani BTC, bu fiyat aralığına doğru hızla yükselebilir.

#Bitcoin aims to secure $66,000 as support, where 1.54 million addresses bought 747,000 $BTC. If successful, the next critical resistance level for #BTC is between $69,900 and $71,200! pic.twitter.com/TvFCLNgHCi

— Ali (@ali_charts) April 22, 2024