Kripto para piyasalarında hafta sonu görülen coşku, yerini korkuya bıraktı. Bitcoin ve diğer kripto paralar da düşmeye başladı. Peki düzeltmeye ne yol açıyor?

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4,6 civarı değer kaybetti. BTC, 70 bin dolardan 66.500 dolara kadar geriledi. En büyük kripto para, şubat sonunda oluşan kanalın içinde seyretmeyi sürdürüyor.

Analistler son yedi haftanın en yüksek fiyat seviyesine ulaşmış Bitcoin’de ani düşüşe neyin yol açtığını anlamaya çalışıyor.

Bitcoin Neden Düşüyor?

Kripto yatırımcısı ve ekonomist Alex Krüger, Trump’ın konuşmasının ardından yükseliş trendi güçlenen ve 70 bin dolara çıkan BTC’nin düz bir çizgi halinde düşmeye başladığına dikkat çekti.

Krüger’e göre bu durum, ABD’nin Demokratik başkan adayı Kamala Harris’in anketlerde iyi bir performans göstermesiyle ilgili olabilir.

Fiyat hareketini mantığa oturtmaya çalışacak olursak, Kamala’nın anketlerde (anketler, bahis piyasası değil) iyi gitmesi yansıyor olabilir. Trump iyi giderse Bitcoin ve düşük piyasa değerli kriptolar güçlenir. Kamala iyi giderse tam tersi.

The Hill’e göre Trump’ın Harris’e karşı üstünlüğü, 30 Temmuz itibarıyla yalnızca yüzde 1,5’e geriledi. Anketlerde Trump oyların yüzde 47,6’sını alırken, Harris yüzde 46,1’ini alıyor.

Crypto trading can be brutal. Prices and euphoria were running high today into the US equities open, on the back of the Trump speech, $BTC ticked 70K, and then wham -5% in a straight line. If trying to rationalize the move, I'd say it was a partial reflection of Kamala doing… pic.twitter.com/GLalHo8jo0 — Alex Krüger (@krugermacro) July 29, 2024

Bitcoin’in düşmesine yol açan bir diğer faktör de ABD hükümeti olabilir. ABD, 29 Temmuz’da yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki 29.800 BTC’yi taşıdı. Donald Trump, transferden günler önce seçilmesi halinde ABD’nin Bitcoin rezervine dokunmayacağını söylemişti.

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Arkham Intelligence verilerine göre, ABD’nin kasasında mevcut durumda 183.438 BTC bulunuyor. Bu BTC’lerin değeri güncel kur ile 12,5 milyar dolar civarında.

Trump: We will not sell any siezed $BTC and allocate it to a strategic reserve. Biden admin: pic.twitter.com/rqXePgKWtA — Hsaka (@HsakaTrades) July 29, 2024

Kripto analisti Inmortal ise düzeltmenin kötü bir şey olması gerekmediğini söyledi.

Olabilecek en iyi şey biraz daha konsolidasyon. Konsolidasyon ne kadar uzarsa, genişleme de o kadar büyük olur.

Kripto paraların toplam piyasa değeri, 24 saatte yüzde 3,3 düşerek 2,39 trilyon dolara geriledi. Ethereum, 3.260 dolara kadar geriledikten sonra yeniden 3.330 dolara çıktı.