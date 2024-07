Kripto para piyasalarında hafta sonu görülen coşku, yerini korkuya bıraktı. Bitcoin ve diğer kripto paralar da düşmeye başladı. Peki düzeltmeye ne yol açıyor?

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4,6 civarı değer kaybetti. BTC, 70 bin dolardan 66.500 dolara kadar geriledi. En büyük kripto para, şubat sonunda oluşan kanalın içinde seyretmeyi sürdürüyor.

Analistler son yedi haftanın en yüksek fiyat seviyesine ulaşmış Bitcoin’de ani düşüşe neyin yol açtığını anlamaya çalışıyor.

Kripto yatırımcısı ve ekonomist Alex Krüger, Trump’ın konuşmasının ardından yükseliş trendi güçlenen ve 70 bin dolara çıkan BTC’nin düz bir çizgi halinde düşmeye başladığına dikkat çekti.

Krüger’e göre bu durum, ABD’nin Demokratik başkan adayı Kamala Harris’in anketlerde iyi bir performans göstermesiyle ilgili olabilir.

The Hill’e göre Trump’ın Harris’e karşı üstünlüğü, 30 Temmuz itibarıyla yalnızca yüzde 1,5’e geriledi. Anketlerde Trump oyların yüzde 47,6’sını alırken, Harris yüzde 46,1’ini alıyor.

Crypto trading can be brutal. Prices and euphoria were running high today into the US equities open, on the back of the Trump speech, $BTC ticked 70K, and then wham -5% in a straight line.

If trying to rationalize the move, I'd say it was a partial reflection of Kamala doing… pic.twitter.com/GLalHo8jo0

— Alex Krüger (@krugermacro) July 29, 2024