Hafta sonunu dar bir aralıkta geçiren Bitcoin, 14 Ekim Pazartesi günü Asya seansıyla birlikte yükselişe geçti ve 65.000 dolara dokundu. Kripto para topluluğu Bitcoin’in bir sonraki hamlesinin hangi yönde olacağını merak ediyor.

Bitcoin liderliğindeki kripto para piyasası düşük volatiliteyle birlikte yatay seyrine devam mı edecek yoksa Uptober anlatısı, Ekim ayının ikinci yarısında etkisini gösterecek mi?

Analist CrypNuevo 14 Ekim’de 117.000 takipçili X hesabından yaptığı paylaşımda önümüzdeki haftanın Bitcoin’de olumlu geçeceğini öngördü. Analist, geride bıraktığımız haftalarda her iki yönde de agresif fiyat hareketlilikleri yaşandığını ve şu anda BTC’nin yeniden toparlandığını belirtti. CrypNuevo, Bitcoin’in bu hafta yükseliş trendini sürdüreceğini öngördü.

$BTC Sunday update:

Quiet week ahead; it should be a good one in regards to Price Action.

We've seen aggresive moves in both directions and they are being retraced. But I'm looking for a move higher tho, ideally this scenario.

This is my analysis and plan for this week:

