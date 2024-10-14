Hafta sonunu dar bir aralıkta geçiren Bitcoin, 14 Ekim Pazartesi günü Asya seansıyla birlikte yükselişe geçti ve 65.000 dolara dokundu. Kripto para topluluğu Bitcoin’in bir sonraki hamlesinin hangi yönde olacağını merak ediyor.

Bitcoin liderliğindeki kripto para piyasası düşük volatiliteyle birlikte yatay seyrine devam mı edecek yoksa Uptober anlatısı, Ekim ayının ikinci yarısında etkisini gösterecek mi?

Analist CrypNuevo 14 Ekim’de 117.000 takipçili X hesabından yaptığı paylaşımda önümüzdeki haftanın Bitcoin’de olumlu geçeceğini öngördü. Analist, geride bıraktığımız haftalarda her iki yönde de agresif fiyat hareketlilikleri yaşandığını ve şu anda BTC’nin yeniden toparlandığını belirtti. CrypNuevo, Bitcoin’in bu hafta yükseliş trendini sürdüreceğini öngördü.

$BTC Sunday update: Quiet week ahead; it should be a good one in regards to Price Action. We've seen aggresive moves in both directions and they are being retraced. But I'm looking for a move higher tho, ideally this scenario. This is my analysis and plan for this week:

🧵👇 pic.twitter.com/4zwCDKBO9L — CrypNuevo 🔨 (@CrypNuevo) October 13, 2024

Bu Hafta Yükseliş mi, Düşüş mü Bekleniyor?

Bitcoin’de 63.500 dolar ile 65.000 dolar aralığındaki likiditasyon bölgesine dikkat çeken CrypNuevo, hafta başında geri çekilmeler yaşanabileceğini ancak eninde sonunda Bitcoin’in bu seviyeyi aşacağını öngördü.

Analist Michaël van de Poppe da Bitcoin’in birkaç günlük birikim sürecinin ardından sert yükselişler yaşayabileceğini düşünüyor.

Bir diğer analist CrediBULL Crypto ise karamsar bir tahminde bulundu ve lider kripto para biriminin 50.000 dolara kadar gerileyeceğini ve sonrasında yeniden toparlanacağını iddia etti.

Analist DonAlt Bitcoin’de yükseliş ve düşüş senaryoların değerlendirdi ve 65.000 doların aşılması halinde uzun süredir devam eden kararsız fiyat dalgalanmaları sürecinin son bulabileceğini söyledi. DonAlt, Bitcoin fiyatının 58.000 dolara gerilediği senaryoda ise daha fazla düşüş yaşanabileceğini, Bitcoin’in 50.000 dolara kadar geriledikten sonra yeniden toparlanacağını öngörüyor.

Alternative.me verilerine göre Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi geride bıraktığımız hafta “Korku” bölgesine geriledikten sonra 48’e yükselerek “Nötr” bölgeye geri döndü.

Bitcoin 65.000 Dolara Dokundu

14 Ekim Pazartesi günü Asya seansıyla birlikte yükselişe geçen Bitcoin, %3,5’in üzerinde değer kazanarak Binance borsasında 65.000 dolara dokundu ve 64.766 dolara geri çekildi. Bitcoin’in 65.000 dolar seviyesini aşması halinde bir sonraki kritik direnç seviyesi 66.000 dolarda.

Bitcoin uzmanı Kyle Chassé bu haftanın Bitcoin için aksiyonlu geçeceğini söyleyerek “6 ila 8 ay sonra, 64K’dan mı yoksa 58K’dan mı aldığınızın bir önemi kalmayacak” ifadesini kullandı.