Bitcoin rekor fiyat seviyesine yaklaşırken, yüksek dalgalanma binlerce yatırımcıyı kırıp geçti.

BTC fiyatı çarşamba günü itibarıyla çok yüksek dalgalanma gösteriyor. Kripto para, 64 bin dolar sınırına dayandıktan sonra bir saat içinde 60.000 doların altına geriledi.

Kaostan vadeli yatırımcıları büyük zarar gördü. Son 4 saat içerisinde 430 milyon doların üzerinde değer pozisyon tasfiye edildi. 24 saatlik süreçte tasfiye edilen pozisyon değeriyse 700 milyon doları aştı.

Coinglass verilerine göre, kripto piyasasında son 1 saat içerisinde 61 milyon dolarlık pozisyon kapatıldı. Bunların neredeyse 33 milyon dolarından Bitcoin pozisyonları sorumlu. Kapatılan pozisyonların büyük çoğunluğunu uzun pozisyonlar oluşturuyor.

ETH piyasasında ise son 4 saatte 429 milyon dolarlık pozisyon kapatıldı. Bunların da büyük çoğunluğu uzun pozisyonlar.

Bitcoin, haber yayın saati itibarıyla 61.400 dolardan işlem görüyor. Kripto para, günlük bazda hala yüzde 7,7 değer kazanmış durumda. Haftalık değer artışı ise yüzde 20 ölçülüyor.

Kripto paranın güncel rallisini geçtiğimiz ay onaylanan spot ETF’lere bağlayanların sayısı epey fazla.

Yeni ETF’lerin en büyüğü olan BlackRock ETF’si, 8 milyar dolardan fazla değerde BTC’yi yönetiyor. ETF yalnızca salı günü 520 milyon dolarlık rekor giriş kaydetti.