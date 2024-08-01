Bitcoin dünkü sessizliğinin ardından yeniden düşüşe geçti ve günün erken saatlerinde 63.572 dolara kadar geriledi. Bu süreçte altcoin’lerde de cidd değer kayıpları yaşandı. CoinGlass verileri son 24 saatte kripto para piyasasında 227 milyon dolarlık kaldıraçlı işlemin tasfiye edildiğini gösteriyor.

Bitcoin’deki Dalgalanma

Haftanın başında lider kripto para birimi Bitcoin, Haziran ayından bu yana ilk kez 70.000 dolar seviyesine yükseldi. Ancak bu seviyede kalıcı olamayan BTC, hızlı bir fiyat düzeltmesi yaşayarak 65.500 doların altına geriledi.

Dün, bir miktar toparlanma gösteren Bitcoin, yeniden 68.000 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak bu ivmeyi sürdüremeyen BTC, günün erken saatlerinde Bitstamp borsasında iki haftanın en düşük seviyesi olan 63.300 dolara kadar geriledi.

Altcoin’lerde Son Durum Ne?

Birçok altcoin bu süreçte Bitcoin’den daha kötü performans sergiledi. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte en çok değer kaybeden kripto paralar şu şekilde:

Dogwifhat (WIF): -%11,7 Bonk (BONK): -%8,7 THORChain (RUNE): -%8,2 Ethereum Name Service (ENS): -%7,6 Solana (SOL): -%7,2

Bugün en çok yükseliş yaşayan kripto paralar ise şu şekilde:

Aave (AAVE):%2,9 Kaspa (KAS): %2,5 eCash (XEC): %0,8

272 Milyon Dolar Tasfiye Edildi

CoinGlass verileri son günlerde artan fiyat dalgalanmaları nedeniyle yaklaşık 70.000 yatırımcının devasa kayıplar yaşadığını bildirdi. Bu süreçte tasfiye edilen Ethereum pozisyonlarının Bitcoin pozisyonlarından daha fazla olması dikkat çekti.

Bu haberin hazırlandığı sırada son 24 saatte tasfiye edilen işlemlerin toplam değeri 227 milyon dolar seviyesindeydi.