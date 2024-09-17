Bitcoin son üç haftanın en yüksek işlem fiyatına ulaştı.

BTC pazartesi günü düzeltme yaşadı, ancak boğalar salı günü kontrolü ele geçirdi. Dün 57 bin dolar bandına geriledikten sonra 17 Eylül’e 59 bin doların üzerinde başlayan BTC, bu seviyeye tutundu.

Bitcoin, akşam saatlerinde yeni bir yükseliş hareketi daha başlattı. Başarılı olan BTC, 61 bin doları deldi geçti.

Yükseliş Fed’in faiz kararı öncesi gerçekleşti. Yarın toplanacak FOMC, önümüzdeki iki günden birinde faiz indirme kararı alabilir.

Bitcoin en son ağustos ortasında 61 bin doların üzerinden işlem görmüştü. Kripto para o zaman birkaç saatte 62 bin dolardan 59 bin doların altına gerilemişti.

Altcoin’lerin çoğu BTC’yi izledi ve yükseldi. Son 24 saatte yüzde 3,6 değerlenen Ether (ETH), 2.370 doları geçti. Altcoin dün 2.270 dolara kadar düşmüştü.

Binance Coin (BNB) yeniden 550 dolara ulaştı. Solana (SOL) 135 doları aşarken, XRP de 0,6 doları geçti.

En büyük 100 altcoin arasında en fazla yükselişi yüzde 15 ile TIA, yine yüzde 15 ile IMX, yüzde 13,6 ile TAO, yüzde 10 ile FTM ve yüzde 9 ile UNI gösterdi.

CoinGlass’a göre son bir günde kapatılan vadeli pozisyonlarının değeri 123 milyon dolar ölçülüyor. Bunların 47 milyon dolarını kısa Bitcoin pozisyonları oluşturuyor.

Fed’in 18-19 Eylül tarihli toplantılarda faiz indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. İndirim beklentileri 25 ile 75 baz puan arasında değişiklik gösteriyor.