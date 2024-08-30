FLOKI, son 24 saatin en kötü performansını gösteren kripto parası oldu.

Bitcoin fiyatı geçtiğimiz 24 saat içerisinde 61 bin doları test etti. Ancak bu seviyeden reddedilen BTC, yaklaşık 2 bin dolar geriledi.

Büyük altcoin’lerin çoğu kırmızıya boyandı. SOL ve TON, yüzde 3’ten fazla düşüş gösterdi.

BTC Yeniden 60 Bin Doların Altında

En büyük kripto para, bir haftadır olduğu gibi bugün de yeniden 60 bin doların üzerine çıkmaya çalıştı. 61.200 dolara kadar yükselen BTC, bu seviyede dirence tosladı.

Aşağı yönelen ve 58.800 dolara kadar düşen BTC, haber yayın saati itibarıyla 59.580 dolardan işlem görüyor. Piyasa değeri 1,175 trilyon dolara düşen BTC’nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 53,8 ölçülüyor.

FLOKI Sert Düştü

Büyük altcoin’lerin çoğu cuma gününü kırmızıda görüşüyor. ETH, BNB ve AVAX yüzde 1 civarı düşerken, XRP yüzde 1,6 geriledi. SOL yüzde 4, TON yüzde 3 değer kaybetti. TRX, DOGE ve DOT ise pek de önemli olmayan değer artışları kaydettiler.

En büyük 100 kripto para arasında en fazla zararı gören FLOKI oldu. Memecoin bir günde neredeyse yüzde 20 düşerek 0,0001275 dolara çakıldı.

Kripto para piyasasının toplam değeri 2,09 trilyon dolar ölçülüyor.