ETH ise ETF trendinin de değişimiyle 100 dolar değer kazandı.

Bitcoin, dün son dokuz günün en düşük seviyesine gerilemişti. Kripto para bir miktar toparlansa da henüz 60 bin doların üzerine çıkamadı.

Öte yandan, ETH, ADA ve TON gibi büyük altcoin’lerin çoğu yeşile döndü. STX ve TAO gibi diğer bazı altcoin’lerde ise düzeltme sürüyor.

BTC 60 Bin Dolara Takıldı

Sakin bir hafta sonu geçiren BTC, hafta başında 65 bin doları hedef aldı ancak başarısız oldu. Ayıların kontrolü ele geçirmesiyle düzeltmeye başlayan Bitcoin, dün 58.100 dolara kadar geriledi.

En büyük kripto para, haber yayın saati itibarıyla 60 bin dolar sınırına yaklaştı. Ancak henüz bu sınırı geçemedi.

Bitcoin’in piyasa değeri 1,175 trilyon dolar ölçülüyor. Piyasa hakimiyeti ise yüzde 53,6 civarında.

ETH Yüzde 3 Yükseldi

Ether (ETH), dün düzeltmeden en çok etkilenen kripto paralardan biriydi ve 2.500 doların altına düşmüştü. Aynı gün spot Ethereum ETF’ler, 14 Ağustos’tan beri ilk kez pozitif fon akışı kaydetti. ETH fiyatı da bugün 2.550 dolara yükseldi.

Telegram CEO’su Pavel Durov’un göz altına alınmasından etkilenen Toncoin (TON), son 24 saatte yüzde 3,5 değerlenerek 5,6 dolara yükseldi. ADA, SHIB, DOGE, BNB, TRX ve BCH gibi çok sayıda altcoin yeşile döndü.

Günün kazananı ise DOGS oldu. Bir günde neredeyse yüzde 20 değer kazanan DOGS, piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto para listesine girdi.

STX, TAO ve FET gibi diğer bazı kripto paralar ise yüzde 5 ile 6 arasında değişen değer kayıpları yaşadı.

Kripto para piyasasının toplam değeri, dünden beri 50 milyar dolar artarak 2,2 trilyon dolara yükseldi.