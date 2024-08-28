Altcoin’ler BTC’den daha fazla değer kaybetti.

Bitcoin (BTC), 28 Ağustos’ta aşağı yöneldi. Günün erken saatlerinde 58.100 dolara kadar gerileyen BTC, haber yayın saati itibarıyla yeniden 60 bin doların üzerine çıkmaya çalışıyor.

Altcoin’lerin durumu da daha iyi değil. Ether (ETH) son 24 saatte yüzde 5,5, Solana (SOL) yüzde 5,8, Dogecoin (DOGE) ise yüzde 3,2 değer kaybetti.

Bitcoin Çakıldı

En büyük kripto para, geçtiğimiz haftayı görece pozitif geçirmişti. Fed Başkanı Jerome Powell’in faiz indirme sözü ve RFK’nin adaylıktan çekilerek Donald Trump’ı desteklemeye başlaması, kripto paranın bir günde dört bin dolardan fazla değer kazanmasıyla sonuçlanmıştı.

BTC, cumartesi günü 65 bin doların hemen altına kadar yükseldi. Pazar günü hafif bir düzeltme geçiren Bitcoin, pazartesi günü üç haftadır ilk kez 65 bin doları geçti.

Ancak kripto varlığın bu noktada nefesi kesildi ve düşmeye başladı. Dün 63 bin doların altına geriledikten sonra ayılar kontrolü ele geçirdi ve fiyatı 60 bin doların altına çekmeyi başardı.

Bitcoin, Bitstamp üzerinde son dokuz günün en düşük seviyesi olan 58.100 dolara kadar düşerken, 320 milyon dolar değerinde pozisyon tasfiye edildi. Bitcoin bir miktar toparlansa da günlük bazda hala yüzde 4 değer kaybetmiş durumda.

Altcoin’ler Kırmızıya Boyandı

Ether haber yayın saati itibarıyla 2.520 dolardan, Solana ise 147 dolardan işlem görüyor. AVAX, SHIB, DOGE, BCH, UNI ve NEAR da benzer değer kayıpları yaşadı.

Dalgalanmasıyla meşhur memecoin piyasası en büyük zararı gördü. Günlük değer kaybı yüzde 30’u aşan memecoin’ler bulunuyor.

Kripto piyasasının toplam değeri, son 24 saatte yüzde 3,4 düşerek 2,12 trilyon dolara geriledi.