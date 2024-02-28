Bitcoin (BTC) 60.000 dolar sınırına dayandı.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) bu haftaya 51.000 dolar bandında başladı ve üç gün içerisinde yaklaşık 8.000 dolar değer kazanarak 59.000 doları aştı. Böylelikle Bitcoin (BTC) son birkaç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin (BTC) şu anda 69.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin yalnızca %16 uzağında. Kripto para piyasasındaki yatırımcı hissiyatı da güçlü kalmaya devam ediyor.

Günlük bazda XRP, DOGE, SHIB ve diğer birçok altcoin kayda değer yükselişler yaşadı.

Bitcoin (BTC) 60.000 Doları Geçebilecek mi?

Lider kripto para birimi BTC son birkaç haftada 52.000 dolar direncini geçemeyerek 51.000 dolar bandına gerilemişti. Ancak 26 Şubat Pazartesi günü kararlı bir şekilde 53.000 doları aşan Bitcoin, 27 Şubat Salı günü yükseliş trendini devam ettirdi ve 57.000 doların üzerine yükseldi. Günün geri kalanında nispeten sakin kalan Bitcoin, Çarşamba günü sabah saatlerinde boğa koşusuna devam etti ve 59.000 doları aştı.

CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %4,5 oranında değer kazanan Bitcoin (BTC) 59.300 dolar bandında işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1.162 trilyon doların üzerinde. Bitcpin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %52,5 seviyesinde.

Bugün En Çok Yükselen Kripto Paralar

Son 24 saatte SHIB, DOGE, XRP gibi altcoin’ler, Bitcoin’i takip ederek kayda değer yükselişler yaşadı. Bu üç varlık da günlük bazda %6 ile %8 oranında değer kazandı.

Son 24 saatte %3,14 oranında değer kazanan Ethereum (ETH) de 3.400 dolar sınırına dayandı. Binance Coin (BNB) de günlük bazda %3,47 oranında değer kazanarak 413 doları aştı.

Bugün en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Pepe (PEPE): %55,47 Arweave (AR): %44,5 JasmyCoin (JASMY): %17,94 Gala (GALA): %14,28 VeChain (VET): %11,55 Injective (INJ): %8,64 Bonk (BONK): %8,29 Aptos (APT): %7,34 THORChain (RUNE): %6,66 Monero (XMR): %6,78

Güncel verilere göre kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %3,2 oranında arttı ve 2,21 trilyon dolara yükseldi.