Bitcoin 59 bin doların üzerine tutunmaya çalışıyor.

BTC dün yaşanan düzeltmede 57.600 dolara kadar geriledi, fakat ilerleyen saatlerde yeniden yükselmeye başladı.

BNB, DOGE ve DOT gibi bazı altcoin’ler kırmızıya boyandı. XRP ve UNI gibi az sayıda kripto para, az da olsa değer artışı yaşadı.

Bitcoin 59 Bin Doların Üzerinde

Hafta sonunu 60 bin doların üzerinde geçiren Bitcoin, yeni haftaya düzeltmeyle başladı. 58 bin doların altını test eden BTC, 17 Eylül’de yeniden 59 bin doların üzerine çıktı.

Son 24 saatlik değer artışı yüzde 0,7 ölçülen BTC, haber yayın saati itibarıyla 59 bin doların üzerinde kalmaya çalışıyor.

Perşembe günü kripto para piyasalarında dalgalanmanın artması bekleniyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarıyla ilgilenen FOMC komitesi, perşembe günü toplanacak.

Fed başkanı daha önce bu toplantıda faizleri indirmenin vaktinin geldiğini söylemişti. Piyasalar ağırlıklı olarak 25 baz puan indirim bekliyor. Fed’in faiz indirimini 75 baz puan yapması gerektiğini söyleyen uzmanlar bile bulunuyor.

BTC’nin piyasa değeri 1,167 trilyon dolar ölçülüyor. Bitcoin’in altcoin’lere karşı piyasa hakimiyeti ise son birkaç yılın rekorunu kırdı.

FTM Fırladı

Dünkü düzeltmede gerileyen altcoin’lerin çoğu yükselemedi. BNB, DOGE, TON, AVAX, DOT, LINK ve LTC gibi kripto paralar yüzde 1 ile 2 arası değer kayıpları yaşadı. DOT ise yüzde 3,3 düştü.

Tam aksine XRP yüzde 2,4, Uniswap (UNI) yüzde 1,7 değer kazandı. Fantom’ın kripto parası FTM, 24 saatlik performansıyla diğer kripto paralardan ayrıldı. Yüzde 10 değer kazanan FTM, 0,55 doları geçti.

Kripto para piyasasının toplam değeri 2,05 trilyon dolara yükseldi.