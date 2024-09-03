Bugünün kazananı WIF, OM ve FLOW oldu.

Birkaç gündür yatay seyreden Bitcoin (BTC), geçtiğimiz 24 saatte yeniden hareketlendi ve 60 bin dolara çok yaklaştı.

Altcoin’ler de bugün yeşile döndü. BNB, SOL, XRP ve DOGE gibi kripto paralar değer kazandı.

BTC Yeniden 59 Bin Dolarda

Bitcoin, geçtiğimiz hafta başlayan düşüş trendinin etkisiyle 65 bin dolardan 58 bin dolara yavaş yavaş indi.

Dün 57 bin dolara iğne atan BTC, bugün yeniden yukarı yöneldi. CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte 59.700 dolara kadar yükselen Bitcoin, haber yayın saati itibarıyla 59.180 dolardan işlem görüyor.

Kripto paranın piyasa değeri 1,16 trilyon dolara, piyasa hakimiyeti ise yüzde 53,9’a yükseldi.

WIF Sahneyi Devraldı

Altcoin’lerin büyük çoğunluğu son 24 saatte değer kazandı. Yüzde 1,5 değerlenen Ether (ETH), 2.500 doların hemen üzerinde seyrediyor.

Büyük kripto paralar arasında en iyi performansı gösteren Binance Coin (BNB), yüzde 4,5 değer kazanarak 535 dolara yükseldi.

Aynı süreçte Solana (SOL), XRP ve Dogecoin (DOGE) gibi altcoin’ler, yüzde 2 civarı değer kazandı. TRX gibi diğer bazı altcoin’ler ise değer kaybı yaşadı.

SU yüzde 6 yükseliş ile 0,8 dolara çıktı. OM, WIF ve FLOW ise çok daha etkileyici bir performans ortaya koydu. Üç kripto para da bir günde iki haneli değer artışları yaşadı.

Kripto para piyasasının toplam değer, bir günde 50 milyar dolar artarak 2,16 trilyon dolara yükseldi.