Büyük kripto paralar arasında AAVE de önemli bir yükseliş gösterdi.

Bitcoin hem pazartesi hem de salı günü iki kez 58 bin doları hedef aldı. Ancak her iki deneme de başarısız oldu ve BTC bin dolardan fazla düştü.

Çoğu altcoin Bitcoin’i izledi ve geçtiğimiz 24 saatte hafif değer kayıpları yaşadı. Diğerlerinden ayrışan ICP, bir günde yüzde 10 fırladı.

BTC’nin Yükselişi Durdu

Bitcoin, geçtiğimiz iki günde iki kez 58 bin doları geçmeye çalıştı. Birkaç saat önce de bu seviyeyi hedef alan BTC, dirence çarparak 56 bin dolara kadar geriledi.

Son 24 saatte yüzde 0,8 değer kaybeden BTC, haber yayın saati itibarıyla 56.700 dolardan işlem görüyor. Kripto paranın piyasa değeri 1,119 trilyon dolar, piyasa hakimiyeti ise yüzde 53,6 ölçülüyor.

ICP ve AAVE Yükseldi

Altcoin’ler dün yükseliyor olsa da bugün BTC ile birlikte aşağı yöneldi. Dün 2.400 dolara yaklaşan Ether (ETH), 2.320 dolara geriledi. Kısa süreliğine 520 doları geçen BNB, 512 dolara geriledi.

SOL, DOGE, XRP, ADA, AVAX ve SHIB gibi büyük kripto paralar da benzer değer kayıpları yaşadı.

Tam aksine AAVE, yüzde 8’e yakın değer kazanarak 150 dolara ulaştı. ICP ise yüzde 9,7’li daha etkileyici bir ralli ile 8,6 dolara yükseldi.

Kripto paraların toplam piyasa değeri, son 24 saatte yüzde 0,7 düşerek yeniden 2 trilyon doların altına geriledi.