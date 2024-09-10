FET, KAS, STX ve PEPE etkileyici bir performans gösterdi.

Bitcoin, cuma günü 53 bin doların altına geriledikten sonra yavaş yavaş yükselmeye başladı. BTC, 10 Eylül’e 57 bin doların üzerinde başladı.

Altcoin’lerin büyük kısmı da değer kazandı. DOGE, yüzde 6 değer artışının ardından 0,1 doların üzerine çıktı.

BTC 58 Bin Doları Test Etti

Geçtiğimiz hafta Bitcoin için pek iyi geçmemişti. Kripto para, beş günde 59 bin doların üzerinden 53 bin doların altına geriledi.

Bu noktada boğalar devreye girdi ve fiyatın 50 bin doların aşağısına düşmesine izin vermedi. Hafta sonunu çoğunlukla 54 bin doların üzerinde geçiren BTC, yeni haftaya da 55 bin doların üzerinde başladı.

Bitcoin, son 24 saatte yakaladığı güçlü ivme ile 58 bin doların üzerini test etti ancak burada uzun süre kalamadı. Yüzde 3’e yakın değer kazanan BTC, haber yayın saati itibarıyla 57 bin dolar sınırından işlem görüyor. Kripto paranın piyasa değeri 1,12 trilyon dolar, piyasa hakimiyeti yüzde 53,7 ölçülüyor.

DOGE Rallide

Bitcoin ile birlikte altcoin’lerin çoğu yukarı yöneldi. Ether (ETH) 2.340 dolara çıktı. BNB yüzde 2,6, SOL yüzde 3,4 değer kazandı. TON, BCH ve NEAR de benzer değer artışları yaşadı.

Yüzde 6 değer kazanan Dogecoin (DOGE), yeniden 0,1 doların üzerine çıktı. FET yüzde 10, KAS yüzde 7,5, PEPE yüzde 8, STX yüzde 7,5, RNDR ise yüzde 5 değer kazandı.

Kripto para piyasasının toplam değeri 2,01 trilyon dolar ölçülüyor.