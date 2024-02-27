IntoTheBlock verilerine göre şu anda herkes Bitcoin’den kazanıyor.

Bitcoin’in 57 bin dolara fırlamasının ardından, BTC bulunduran adreslerin ezici çoğunluğu kârlı duruma geçti.

Piyasa analiz platformu IntoTheBlock’un gönderisine göre, Bitcoin adreslerinin yüzde 95’i kâra geçti. Zararda olan adreslerin oranı ise yüzde 0.

Adreslerin Yüzde 95’i Kârda

Bir hafta boyunca yatay seyreden BTC, bu hafta 57 bin doları geçti. Kripto para, en son Kasım 2021’de bu seviyeden işlem görmüştü.

Salı günü tüm kripto piyasası için yoğun geçti. Piyasanın genel anlamda yüzde 10 değer kazanmasının ardından, vadeli piyasasında milyonlarca dolarlık pozisyon tasfiye oldu. Bitcoin ilk olarak 53 bin doları geçti. Dakikalar içinde binlerce dolar fırlayan BTC, önce 55 bin doları aştı ve sonra 56 bin dolara ulaştı. En büyük kripto para, haber yayın saati itibarıyla 57 bin dolar sınırından işlem görüyor.

Bitcoin fiyatındaki ralli ile birlikte, kârlı durumda olan BTC adreslerinin oranı da 2021 boğa piyasası düzeylerine döndü. BTC, o tarihte 60 bin doların üzerinden işlem görüyordu.

Bitcoin adresleri, en son BTC’nin 46 bin doları geçtiği ocak başında bu denli kârlı durumdaydı. Ocak ayındaki oran ise yüzde 90 ölçülüyordu.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Ayı piyasasının geride kaldığı ve BTC’nin (piyasanın geri kalanıyla birlikte) boğa koşusuna başladığı artık yaygın olarak kabul görüyor. Ralliyi tetikleyen birçok faktör olduğu düşünülüyor. Bunlardan biri de spot Bitcoin ETF’ler nedeniyle BTC’ye gösterilen yoğun talep. Söz konusu ETF’ler, ocak ayında piyasaya sürüldükten beri 50 milyar dolardan fazla değerde varlık yönetmeye başladı.

CryptoPotato’nun da aktardığı gibi, analistler BTC’nin nisan ayındaki halving öncesi rekor fiyat seviyesi olan 69 bin dolara ulaşma ihtimalini değerlendiriyor.

Tarihsel veriler, halving olarak da bilinen yarılanmanın Bitcoin fiyatı üzerinde pozitif etki yarattığını gösteriyor. Bu nedenle yaklaşan yarılanmanın yarattığı beklenti de Bitcoin’deki yükselişin nedenleri arasında olabilir.