Kripto para piyasasının dertleri yakında son bulacak gibi durmuyor.

Bitcoin fiyatının bu haftaki toparlanma çabaları başarısızlık ile sonuçlanıyor. BTC, sabah saatlerinde 55.300 dolara kadar geriledi.

Altcoin’lerin durumu da daha iyi değil, tabloya kırmızı hakim. Ancak ilginç bir istisna var, o da Toncoin.

BTC Serbest Düşüşte

Bitcoin, dün bir kez daha 58.500 doları hedef aldı ve bir süre bu seviyede kalmayı başardı. Ancak ayılar kısa süre sonra kontrolü ele geçirdi.

BTC, bunun sonucunda geçtiğimiz saatlerde 55.300 dolara kadar geriledi. Son 24 saatte yüzde 1,3 değer kaybeden BTC, haber yayın saati itibarıyla 56 bin doların hemen altından işlem görüyor. Kripto paranın piyasa değeri 1,1 trilyon dolara, piyasa hakimiyeti ise yüzde 54’ün altına geriledi.

Altcoin Piyasası Kıpkırmızı

Alternatif kripto paralar, büyük ölçüde Bitcoin’in performansını taklit ediyor. En büyük altcoin Ether (ETH), 2.350 dolara geriledi.

Solana (SOL) yüzde 3,5, XRP ise yüzde 4 değer kaybetti. SOL 130 doların altından, XRP de 0,53 dolardan işlem görüyor.

Büyük altcoin’ler arasında en fazla FET, NEAR ve TAO değer kaybetti. Yeşile dönen tek kripto para olan TON, yüzde 3 değer kazandı.

Kripto piyasasının toplam değeri, haber yayın saati itibarıyla 1,97 trilyon dolar ölçülüyor.