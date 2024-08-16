Bitcoin opsiyon piyasasında cuma günü haftalık sözleşmelerin vadesi doluyor. Kripto piyasaları ise yeniden düşüşe geçti. Bugün vadesi dolacak opsiyonlar BTC fiyatını nasıl etkiler?

Bugün (16 Ağustos Cuma) yaklaşık 1,4 milyar dolar değerinde 24.300 Bitcoin opsiyon sözleşmesinin vadesi dolacak.

Bitcoin fiyatı ise geçtiğimiz saatlerde 56 bin dolar bandına geriledi. En büyük kripto para, haber yayın saati itibarıyla yeniden 58.500 dolara çıktı.

Bu haftaki vade dolum etkinliği, geçtiğimiz haftaya kıyasla daha düşük değerde. Dolayısıyla spot piyasalara etkisinin de görece sınırlı olması bekleniyor.

Bitcoin Opsiyon Piyasasında Vade Günü

Bugün vadesi dolacak sözleşmelerde satış/alış oranı 0,82 ölçülüyor. Yani satış ve alışlar arasında, alışlar çok az daha fazla olmak üzere denge bulunuyor.

En çok zarar edecek olan sözleşme grubu ise, spot fiyatın hemen üzerindeki 59.500 dolar işlem fiyatlı alış sözleşmeleri olacak.

65 bin dolar ile 75 bin dolar aralığında işlem fiyatlı sözleşmelerin açık pozisyon değeri de 700 milyon dolara yakın. Deribit’e göre 100 bin dolar işlem fiyatlı sözleşmelerin açık pozisyon değeri 900 milyon dolardan fazla ölçülüyor.

Kripto türev hizmet sağlayıcısı Greeks Live, ABD’nin temmuz ayı ÜFE ve TÜFE verilerinin açıklanmasıyla piyasada dalgalanma beklentisinin önemli ölçüde düştüğüne dikkat çekti. Bu durum opsiyon piyasasında beklenen dalgalanmayı da azalttı.

Bitcoin’e ek olarak, bugün vadesi dolacak 470 milyon dolar değerinde 184 bin Ethereum opsiyonu bulunuyor. Bu sözleşmelerin satış/alış oranı 0,80 ölçülüyor. En fazla zarar edecek olan sözleşme grubu ise 2.650 dolar işlem fiyatlı olanlar.

Ether fiyatı haber yayın saati itibarıyla 2.600 dolar civarından işlem görüyor.