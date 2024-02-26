Bitcoin fiyatındaki ani yükselişe kısa pozisyonlar hazırlıksız yakalandı.

En büyük kripto paranın fiyatı, bugün akşama doğru aniden yükseliş ivmesi yakalayarak saatler içerisinde 3 bin dolardan fazla yükseldi. Son 26 ayın en yüksek seviyesini gören BTC, önce 53.500 dolara fırladı. Bir süre burada konsolide olan kripto para, haber yayın saati itibarıyla 54.400 doların üzerinden işlem görüyor.

Bitcoin ile birlikte altcoin’ler de yeşile döndü. ETH 3.100 doları geçerken, BNB de (kısa süreliğine dahi olsa) Mayıs 2022’den beri ilk kez 400 doların üzerine çıktı.

CryptoPotato’nun da aktardığı üzere BTC, hafta sonu boyunca durgun seyretmiş ve 52 bin doları geçmekte zorlanmıştı. Bunun sonucunda 51 bin dolara gerileyen BTC, bir süre daha bu seviyede konsolide olacak gibi duruyordu.

Fakat öyle olmadı. Boğalar kontrolü ele geçirdi ve BTC’yi binlerce dolar yükseltecek büyük bir yükseliş hareketi başlatmayı başardı.

Son 24 saatte yüzde 5,2 değer kazanan Bitcoin, 54.000 dolarla son olarak 2021 yılının Aralık ayında görülen seviyelere yükseldi. Kripto paranın toplam piyasa değeri, haber yayın saati itibarıyla 1,068 trilyon dolar ölçülüyor.

Ethereum’un günlük değer artışı yüzde 2,8, BNB’nin aynı süreçteki değer artışı ise yüzde 2,5 ölçülüyor. Bunlar haricinde MATIC, NEAR, XMR ve INJ de günlük bazda yüzde 5’ten fazla değer kazandı.

Dalgalanmanın bedelini fazla kaldıraç kullanan yatırımcılar ödedi. Son 24 saatte tasfiye edilen pozisyonların değeri 200 milyon doları açıyor. Bunların ezici çoğunluğunu kısa pozisyonlar oluşturuyor.