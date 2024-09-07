DOGE ve ETH günün en kötü performanslarından birini gösterdi.

Bitcoin, geçtiğimiz 24 saatte serbest düşmeye devam etti. Gün içinde 57 bin dolara kadar yükselen BTC, 53 bin doların altını test etti.

Altcoin’ler de kırmızıya boyandı. Kriptoların toplam piyasa değeri ise 2 trilyon doların altında gerilemeyi sürdürüyor.

BTC’nin Dertleri Bitmiyor

Geçtiğimiz hafta sonu 60 bin doların altına gerileyen BTC, o zamandan beri düşüş trendini sürdürüyor. Kripto paranın 3 Eylül’de bu seviyeyi geçme denemesi haricinde kontrol ayıların elinde kaldı.

Cuma günü ABD’de istihdam verilerinin beklenenden iyi gelmesiyle Bitcoin, 55 bin dolardan 57 bin dolara fırladı. Ancak kripto para, kısa süre sonra yeniden aşağı yöneldi. Bitcoin, geçtiğimiz saatlerde 52.700 dolara kadar geriledi.

BTC, haber yayın saati itibarıyla 54.350 dolardan işlem görüyor. En büyük kripto para, 24 saatte yüzde 3 değer kaybetmiş durumda. Piyasa değeri 1,07 trilyon dolar, piyasa hakimiyeti ise yüzde 53,5 ölçülüyor.

Altcoin’lerde Düşüş Sürüyor

Altcoin’ler de Bitcoin gibi düşüş trendini sürdürüyor. Ethereum’un kripto parası Ether (ETH), bir günde yüzde 3,4 değer kaybetti ve 2.280 dolara geriledi. BNB yüzde 2,2, XRP yüzde 1,7, Solana (SOL) ise yüzde 2,4 düştü.

Popüler memecoin Dogecoin (DOGE) ise yüzde 5 değer kaybının ardından 0,1 doların altına geriledi. TON, BCH, SHIB, LTC, OKB ve XMR gibi kripto paraların tümü değer kaybı yaşadı.

Kripto para piyasasının toplam değeri, son 24 saatte yüzde 2,5 düşerek 1,92 trilyon dolara geriledi.