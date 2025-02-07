Kripto analisti Michaël van de Poppe, Bitcoin’in 500 bin dolara, Ethereum’un ise 20 bin doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Kurumsal yatırımcıların artan ilgisi ve makroekonomik faktörler, bu yükselişi tetikleyebilir.

Piyasada Büyük Yükseliş Senaryosu

Son dönemde yaşanan devasa satış dalgası, yatırımcı güvenini zedeledi. Bir günde 400 milyar dolardan fazla piyasa değeri silinirken, Van de Poppe mevcut olumsuz havaya rağmen büyük bir boğa koşusunun yaklaştığını düşünüyor.

Ona göre, büyüyen kurumsal benimseme ve ABD hükümetinin kripto varlıklara daha ılımlı yaklaşması bu yükselişi tetikleyecek unsurlar arasında. Özellikle ulusal dijital varlık rezervi oluşturma fikri, bankaların saklama hizmeti sunma yetkisi kazanması ve kurumsal yatırımcıların piyasaya yeni ürünlerle girmesi, bu yükselişi destekleyen gelişmeler arasında yer alıyor.

Yükseliş Beklentisi Devam Ediyor

Van de Poppe, birçok yatırımcının geçmişteki sert düşüşler nedeniyle piyasanın yeniden yükselebileceğine inanmakta zorlandığını belirtiyor. Ancak Bitcoin ve Ethereum’un sadece geçmiş döngülerle değerlendirilmemesi gerektiğini, küresel benimsenme ve kurumsal sermayenin piyasaya girişinin bu iki varlığı farklı bir noktaya taşıyacağını ifade ediyor.

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump ile bağlantılı bir kuruluşun kripto varlıklara milyonlarca dolarlık yatırım yapması, kurumsal sermaye akışının hızlanabileceğine işaret ediyor.

Makroekonomik Faktörler Kriptoyu Destekleyebilir

Analiste göre, Çin’in Trump’ın yeni tarifelerine karşı izleyeceği strateji de kripto piyasasını etkileyebilir. İki seçeneği olan Çin, ya para birimini devalüe ederek ihracatını sürdürecek ya da iç pazarını güçlendirmek için dolar rezervlerini satarak yuan alımı yapacak.

Bu ikinci senaryonun gerçekleşmesi durumunda, doların zayıflaması ve tahvil getirilerinin düşmesiyle birlikte dijital varlıklara sermaye akışı hızlanabilir.

Bitcoin İçin 1 Milyon Dolarlık Senaryo

Van de Poppe, iki farklı senaryo öngörüyor:

Hızlı Yükseliş Senaryosu: 90’ların dot-com patlamasına benzer bir boğa koşusu yaşanırsa, Bitcoin 300 bin ile 500 bin dolar arasında bir seviyeye fırlayabilir. Ethereum ise kurumsal benimsenmenin hızlanmasıyla 20 bin doları aşabilir. Uzun Vadeli Süper Döngü: Daha istikrarlı ancak sürdürülebilir bir yükseliş senaryosunda, Bitcoin önümüzdeki yıllarda 1 milyon dolara ulaşabilir. Ethereum ise katman-2 çözümleri ve kurumsal DeFi entegrasyonları sayesinde 30 bin dolara kadar çıkabilir.

Analiste göre, piyasanın yönü büyük ölçüde küresel ekonomik gelişmelere ve kripto sektöründeki kurumsal yatırımlara bağlı olacak.