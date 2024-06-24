Bitcoin grafiğini inceleyen analistler düşüş uyarısında bulundu.

Bitcoin (BTC), 24 Haziran haftasına geçtiğimiz haftadan daha güçsüz bir performans ile başladı. Son 24 saatte yüzde 5’e yakın değer kaybeden kripto para, haber yayın saati itibarıyla 61 doların hemen üzerinden işlem görüyor.

BTC’nin 60 bin doların altına inme ihtimali konuşulurken, analistlerden çok daha kritik bir düşüş uyarısı geldi.

Bitcoin’de İkili Tepe Formasyonu

Dijital varlık araştırma şirketi 10X Research’ün analistleri, Bitcoin’in güncel fiyat performansıyla ikili tepe formasyonu oluşturduğunu tespit etti.

Teknik analizde kullanılan ikili tepe, trendin aşağı yönde değişeceğine işaret eden bir dönüş formasyonudur. Varlığın iki kere pik yapmasıyla oluşan ikili tepe, çok ciddi bir düşüş sinyali olarak yorumlanır.

Bitcoin için tehlike çanlarını çalan diğer bazı etkenler de mevcut. Yılın ilk aylarında gösterdikleri güçlü performans ile BTC’yi halving öncesi rekora taşıyan spot ETF’ler, bir süredir negatif fon akışı kaydediyor.

Borsalar hafta sonu kapalıydı. Ancak spot Bitcoin ETF’ler, geçtiğimiz haftanın tüm günlerini 100 milyon doların üzerinde net çıkış ile tamamladı. Bugün de ETF’lerden kaçışın sürmesi bekleniyor.

Bitcoin’in 60 bin dolara yönelmesine türev yatırımcıları da hazırlıksız yakalandı. Son 24 saatte değeri 120 milyon doların üzerinde Bitcoin pozisyonu tasfiye edildi. Bunların ezici bir çoğunluğunu uzun pozisyonlar oluşturuyor.

Tüm bu sinyalleri yorumlayan 10X Research analistleri, Bitcoin fiyatının 50 bin dolara gerileyebileceği konusunda uyardı. Analistlerin öngördüğü gibi bir düzeltmenin yaşanması, Bitcoin’in yüzde 18 düşmesi anlamına geliyor.

Bu hafta ABD’nin ÜFE verileri açıklanacak ve aylık Bitcoin opsiyonlarının vadesi dolacak. Bu iki etkinlik de BTC fiyatında dalgalanmaya yol açabilir.

Opsiyon piyasasında vade günü olan 28 Haziran’da 7 milyar dolara yakın değerde Bitcoin sözleşmesinin vadesi dolacak. Sözleşmelerin dağılımı incelendiğin, opsiyon yatırımcılarının kendilerini fiyatın 57 bin dolara gerilemesine hazırladıkları görülüyor. Ayılar vade tarihine kadar Bitcoin’i bu fiyat seviyesine çekmeye çalışabilir.