Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler nedeniyle kripto para piyasasında yeniden korku ve panik rüzgarları esmeye başladı. Analistler Bitcoin’de ciddi değer kayıpları yaşanabileceğini öngörüyor. Bu nedenle son birkaç gündür piyasada hakim olan yükseliş trendi yerini düşüş trendine bıraktı.

İran’ın İsrail’e karşı füze saldırısı başlatmasının ardından Bitcoin yaklaşık 4.000 dolar değer kaybetti. Her ne kadar kripto para piyasasında korku ve belirsizlik hakim olsa da BTC hala son altı aydır işlem gördüğü kanalın içerisinde hareket ediyor.

Bticoin 40.000 Dolar Bandına Gerileyebilir mi?

ITC Crypto’nun kurucusu Benjamin Cowen 2 Ekim’de yaptığı açıklamada Fed’in faiz indirim döngülerine bakarak karamsar bir senaryo öngördü.

Cowen, Fed’in 2019 yılında faiz indirim döngüsünü başlatmasının ardından BTC iki hafta boyunca yükseldiğini ve sonrasında 100 haftalık hareketli ortalamaya gerileyerek büyük bir düşüş yaşadığını paylaştı. Cowen tarihin tekerrür etmesi halinde Bitcoin fiyatının Kasım ayı ortalarına kadar 42.000 dolara gerileyebileceğini belirtti.

Just to offer a different view to consider other than the "up only" view mostly shared on this platform, in 2019, #BTC rallied for 2 weeks after the 1st rate cut, then dropped to the 100W SMA 2 months later, which would correspond to mid-November. pic.twitter.com/ogicF89JrM — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) October 2, 2024

Elbette Cowen bu tahmininde Bitcoin’in şu anda halving yılında olduğu ve 2019 yılında piyasanın ayı sezonunda olduğu gerçeklerini göz ardı ediyor. Bazı analistler de benzer şekilde düşüş senaryoları paylaştı.

Bitcoin’de Yükseliş Tahminleri

Kripto para analisti Miles Deutscher, piyasanın boğa sezonunu sürdürmek için birçok geçerli nedene sahip olduğunu öne sürüyor. Bu nedenler arasında küresel çaptaki likidite artışları, faiz indirimleri, Çin’in ekonomik teşvik önlemleri, ABD seçimlerinin ana gündem maddelerinden birinin kripto paralar olması ve tarihsel olarak yılın dördüncü çeyreğinin kripto paralar için olumlu geçmesi yer alıyor.

This was the $BTC test dump for 40k. Bearish. pic.twitter.com/vbmszAMHmb — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) October 1, 2024

Ash Crypto 2 Ekim’de yaptığı X paylaşımında Ekim ayının kripto paralar için büyük bir sarsılmayla başladığını, ay boyunca yatay hareketliliklerin süreceğini ve sonrasında yükselişlerin başlayacağını belirtti.

Bitcoin Madencileri Zor Durumda

Öte yandan Bitcoin madencileri de zor günler geçiriyor. JPMorgan analistlerine göre Eylül ayında Bitcoin madencilerinin karlılığı son dönemin en düşük seviyelerine geriledi.

Bitcoin madencilerinin bürüt kârları geride bıraktığımız Eylül ayında %6 oranında azaldı ve böylelikle üst üste 3 ay boyunca düşüş kaydedildi. Uzmanlar bu düşüşün büyük ölçüde Nisan ayında gerçekleşen blok ödülü yarılanmasından kaynaklandığını öngörüyor. Colin Wu, madencilerinin Eylül ayında işlem ücretlerinden yalnızca 13,86 milyon dolar gelir elde ettiğini bildirdi.