Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler nedeniyle kripto para piyasasında yeniden korku ve panik rüzgarları esmeye başladı. Analistler Bitcoin’de ciddi değer kayıpları yaşanabileceğini öngörüyor. Bu nedenle son birkaç gündür piyasada hakim olan yükseliş trendi yerini düşüş trendine bıraktı.

İran’ın İsrail’e karşı füze saldırısı başlatmasının ardından Bitcoin yaklaşık 4.000 dolar değer kaybetti. Her ne kadar kripto para piyasasında korku ve belirsizlik hakim olsa da BTC hala son altı aydır işlem gördüğü kanalın içerisinde hareket ediyor.

ITC Crypto’nun kurucusu Benjamin Cowen 2 Ekim’de yaptığı açıklamada Fed’in faiz indirim döngülerine bakarak karamsar bir senaryo öngördü.

Cowen, Fed’in 2019 yılında faiz indirim döngüsünü başlatmasının ardından BTC iki hafta boyunca yükseldiğini ve sonrasında 100 haftalık hareketli ortalamaya gerileyerek büyük bir düşüş yaşadığını paylaştı. Cowen tarihin tekerrür etmesi halinde Bitcoin fiyatının Kasım ayı ortalarına kadar 42.000 dolara gerileyebileceğini belirtti.

Just to offer a different view to consider other than the "up only" view mostly shared on this platform, in 2019, #BTC rallied for 2 weeks after the 1st rate cut, then dropped to the 100W SMA 2 months later, which would correspond to mid-November. pic.twitter.com/ogicF89JrM

— Benjamin Cowen (@intocryptoverse) October 2, 2024