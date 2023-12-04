Bitcoin’de yükseliş trendi devam ediyor. Kısa bir süre önce BTC fiyatı 41.733 dolarla son 19 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin’deki bu yükseliş kripto para piyasasında kargaşaya yol açtı.

Bitcoin tam 19 aylık aranın ardından 41.000 doların üzerine yükseldi. Bitcoin en son bu fiyat seviyelerinde işlem gördüğünde takvimler 2022 yılının Nisan ayını gösteriyordu.

Kripto para analitik platformu CoinGüglass’ın verileri, Bitcoin’in 41.000 doların üzerinde yükselmesiyle piyasada 190 milyon dolarlık kaldıraçlı işlemin tasfiye edildiğini gösteriyor. Tasfiye edilen pozisyonların 150 milyon dolarlık aslan payını kısa (short) pozisyonlar oluşturuyor.

Yaşanan son yükselişle birlikte Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti de yükselişe geçti. Bitcoin’in kripto para piyasasındaki pazar payını gösteren metrik %50,5 seviyesine yükseldi. Bu da Bitcoin’in altcoin’lere karşı çok daha iyi performans gösterdiği anlamına geliyor.

Bitcoin’deki (BTC) yükselişle birlikte altcoin’ler de yönünü yukarıya çevirdi. Ethereum (ETH) günlük bazda %4,4, haftalık bazda ise yaklaşık %10 oranında değer kazanarak 2.200 doların üzerine yükseldi. Bu süreçte Ripple’ın XRP’si de %2 oranında değer kazandı.