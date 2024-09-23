Bitcoin (BTC) fiyatı 4 haftalık aranın ardından yeniden 65.000 dolar sınırına yaklaştı. Hafta sonu boyunca 63.000 dolar sınırında işlem gören Bitcoin, Pazartesi günü Asya seansında 64.800 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Bitcoin’in bu seviyede reddedilmesiyle kripto para piyasasındaki fiyat dalgalanmaları daha da arttı ve yaklaşık 64.130 yatırımcının pozisyonu tasfiye edildi.

Geride bıraktığımız hafta Çarşamba günü ABD merkez bankası Fed’in 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından küresel piyasalar yükselişe geçti. Bitcoin fiyatı Cuma günü 64.000 dolar seviyesini aştı.

Hafta sonu 63.000 dolar seviyesinde dar bir aralıkta işlem gören Bitcoin, Pazartesi günü Asya seansının açılmasının ardından yönünü yukarıya çevirdi. 64.800 dolarla son dört haftanın en yüksek seviyesini kaydeden Bitcoin, bu seviyede kalıcı olamadı ve tekrar düşüşe geçti. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1 oranında artış yaşayan Bitcoin 63.569 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bugün En Çok Yükselen Kripto Paralar

Son 24 saatte Bitcoin’le birlikte altcoin’ler de yükselişe geçti. Günlük bazda en iyi performans gösteren kripto paralar şu şekilde:

Bittensor (TAO): %17,4 ImmutableX (IMX): %12,8 Render (RNDR): %8,6 Worldcoin (WLD): %8,2 NEAR Protocol (NEAR): %8

Bitcoin’in Asya seansında 65.000 dolar sınırına dayanması ve sonrasında sert bir şekilde geri çekilmesiyle kripto para piyasasında 169 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Yaklaşık 64.130 yatırımcının pozisyonu tasfiye edildi. Bu süreçte en büyük tasfiye 2,73 milyon dolarla Binance borsasındaki ETHUSDT paritesinde kaydedildi.