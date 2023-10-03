Kripto para piyasası dünkü yükselişlerin ardından fiyat düzeltmesine başladı. Son 24 saatlik zaman diliminde kripto para piyasasının toplam değeri 40 milyar dolar azaldı.

2 Ekim’de son birkaç haftanın en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin’deki (BTC) yükseliş trendi de son 12 saatte durdu. Bitcoin (BTC) bu süreçte bin doların üzerinde değer kaybı yaşadı.

Altcoin’ler de Bitcoin’le doğru orantılı bir şekilde düşüşe geçti. En büyük düşüşlerden biri ise çift haneli oranda değer kaybeden Pepe Coin’de (PEPE) yaşadı.

Bitcoin 28.500 Doları Geçemedi

Lider kripto para birimni Bitcoin, Perşembe gününden itibaren birkaç gün boyunca 27.000 dolar bandında yatay seyirde işlem gördü. Pazartesi günü Asya seansının başlamasıyla birlikte Bitcoin yeniden yükselişe geçti ve haftalar sonra 28.000 doları aştı. Bitcoin takip eden saatlerde 28.600 dolarla son 6 haftanın en yüksek seviyesini belirledi.

Ancak ne yazık ki lider kripto para birimi BTC yükseliş trendini sürdürme konusunda başarısız oldu. Son 12 saat içerisinde bin doları aşkın değer kaybı yaşadı ve bugün sabah saatlerinde 27.400 doların altına geriledi.

Her ne kadar Bitcoin birkaç yüz dolar toparlanarak yeniden 27.600 dolara yükselse de günlük bazda %2,61’lik düşüşle hala kırmızı renkte. Bu süreçte Bitcoin’in piyasa değeri de 15 milyar doların üzerinde düşüş yaşadı ve 540 milyar doların biraz altına geriledi. Bununla birlikte Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti hala %49,4 seviyesinde.

Altcoin’ler de Kırmızıya Büründü

Altcoin’ler 2 Ekim 2023’te kayda değer yükselişler yaşadı ve deyim yerindeyse adeta küllerinden doğdu. Ancak Bitcoin’in düşüşe geçmesiyle altcoin’lerdeki yükseliş trendi de son buldu.

Son 24 saatlik zaman diliminde neredeyse %5’lik değer kaybı yaşayan Ethereum, en kötü performans gösteren kripto para birimleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bu düşüşle birlikte Ethereum (ETH) bir kez daha 1.700 doların altına geriledi.

Binance Coin, Ripple, Dogecoin, Tron, Toncoin, Polkadot ve Litecoin’de de kayda değer düşüşler yaşanırken SOL, ADA ve BCH küçük çaplı geri çekilmeler kaydetti.

Aptos ve Optimism’de de bu ayın ilerleyen günlerinde gerçekleşecek token kilit açılımları nedeniyle düşüş sürüyor. Piyasa değeri en yüksek altcoin’ler arasında en büyük düşüşü ise PEPE yaşadı. %10,69 oranında değer kaybeden PEPE, 0.0000007391 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Sonuç olarak kripto para piyasasının toplam değeri, dünkü kazançların neredeyse tümünü sildi ve 1,1 trilyon doların altına geriledi.