Grayscale’ın SEC’e açtığı davayı kazanmasının ardından kripto para piyasası yükselişe geçti.

Uzun süreli sessizliğin ardından Bitcoin ve altcoin’ler yeniden yeşile büründü. Piyasada yaşanan yükselişlerle birlikte kısa bir süre içerisinde milyonlarca dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi.

Kripto para analitik platformu CoinGlass verilerine göre, kararın açıklanmasını takip eden bir saat içerisinde kripto para piyasasında 80 milyon doları aşkın değerde kaldıraçlı işlem tasfiye edildi. Sonuç olarak bu yükselişten vadeli işlemler yapan bazı yatırımcılar olumsuz etkilendi.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce duyurduğumuz üzere, ABD Temyiz Mahkemesi, SEC’in Grayscale tarafından yapılan başvuruyu “incelemeyi reddetme” kararını iptal etti. Grayscale, Bitcoin Trust fonunu spot Bitcoin ETF’ine dönüştürmek için SEC’e başvuruda bulunmuştu.

Sonuç olarak ABD Temyiz Mahkemesi’nin bu kararı, SEC’in ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakmasıyla sonuçlanabilir.

Her ne kadar ABD Temyiz Mahkemesi’nin bu kararı, SEC’in Grayscale tarafından yapılan spot Bitcoin ETF başvurusunu kabul edeceği anlamına gelmese de piyasada yükselişe yol açtı. Zira bu, SEC’in son iki ayda kripto para şirketlerine karşı kaybettiği ikinci dava.

Lider kripto para birimi Bitcoin, kararın medyaya yansımasının ardından hızla yükselişe geçti ve 28.000 dolara dokundu. 17 Ağustos’taki sert çöküşün ardından haftalardır 26.000 dolar bandında işlem gören BTC böylelikle uykudan uyandı.

Bu süreçte BTC ile birlikte önde gelen altcoin’ler de yükselişe geçti. Yüksek piyasa değerli altcoin’ler BNB, SOL, MATIC, TONCOIN, LTC, BCH, AVAX ve XLM %5 ila %10 arasında değişen oranda değer kazandı.

CoinGlass verileri son 4 saatlik zaman diliminde yaklaşık 120 milyon dolarlık vadeli işlemin tasfiye edildiğini gösteriyor. Tasfiye edilen pozisyonların 100 milyon dolarlık önemli bir bölümünü ise short (kısa) pozisyonlar oluşturuyor.

Bu süreçte 56 milyon dolarla en büyük tasfiyeler BTC’de gerçekleşti. Onu 24,11 milyon dolarla ETH takip ediyor.