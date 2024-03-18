Bitcoin fiyatı dev bankaya göre yıl içinde altı haneleri görecek.

Bitcoin, ABD’de yıllardır onay bekleyen spot ETF’lerin işleme açılmasının ardından ralliye başladı. Halving sonrası yükselişe geçmesi beklenen BTC, 43 bin dolardan 73 bin dolara kadar yükseldi. Son birkaç gündür düzeltme geçiren Bitcoin, hala 67 bin doların üzerinden işlem görüyor.

BTC’nin beklentileri aşan performansı, fiyat tahminlerini de güncelletti.

Standard Chartered Bitcoin Tahminini Güncelledi

İngiltere merkezli çok uluslu bankacılık devi Standard Chartered, Bitcoin için sık sık fiyat tahmini yayınlıyor. Bankanın bir önceki tahmini, BTC’nin 2024’te 100 bin dolara ulaşacağı yönündeydi.

Standard Chartered, ralli sonrası tahminini güncelledi. Bankaya göre Bitcoin, bu yıl içinde 150 bin dolara kadar yükselebilir.

Bitcoin piyasasında asıl boğanın halving sonrası yılda başlaması beklenir. Blok ödülünü yarılayacak halving, bu yıl nisan ayında gerçekleşecek.

Standart Chartered’ın 2025 için de bir tahmini var. Bitcoin, bankaya göre önümüzdeki yıl 250 bin doları görebilir.

Bankanın Ether (ETH) fiyatı için hala 8 bin doları hedefliyor. Ancak güncel performansa bakıldığında, bu hedefe önceden tahmin edilenden çok hızlı ulaşabileceğini düşünüyor. ETH, Standard Chartered’a göre 2026’yı beklemeden, bu yıl 8 bin dolara yükselebilir.

Binance CEO’sunun Tahmini 80 Bin Dolar

Binance’in koltuğu geçtiğimiz yıl Changpeng Zhao’dan devralan yeni CEO’su Richard Teng, Bitcoin fiyat tahmini yarışına katıldı.

Standard Chartered’a kıyasla daha ılıman bir tahmin sunan Teng’e göre BTC, yıl sonuna kadar 80 bin dolara yükselebilir.

Son 24 saatte yüzde 1,3 değer kaybeden BTC, CoinMarketCap verilerine göre 67 bin doların hemen üzerinden işlem görüyor.