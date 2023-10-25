Bitcoin (BTC) fiyatı 2023 yılında 40.000 dolara yükselebilir mi? Gelin uzmanların bu konudaki görüşlerine yakından bakalım.

Özet:

Bitcoin son bir haftada %20’nin üzerinde artış yaşayarak 35.000 dolara iğne attı. Tahminler, BTC’nin yılın son çeyreğinde 40.000 dolara yükseleceğine işaret ediyor.

Enflasyon ve jeopolitik riskler, Bitcoin’deki fiyat artışlarını tetikliyor.

2024 yılının Nisan ayında Bitcoin’de dördüncü blok ödülü yarılanması gerçekleşecek. Bu yarılanmanın Bitcoin fiyatını yükselişe geçirebilecek katalizörlerden biri olduğu öngörülüyor.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Şüphesiz BTC fiyatının son birkaç haftada 26.000 dolardan 35.000 dolara yükselmesi akıllara BTC neden yükseliyor?” sorusunu getirdi. Ekim ayıyla birlikte kripto para piyasası Bitcoin liderliğinde bir kez daha yükselişe geçti.

25 Ekim 2023 tarihi itibariyle Bitcoin (BTC) fiyatı son bir haftada %20, 2023 yılının başından bu yana ise %105 oranında artış yaşadı. BTC şu anda 34.000 dolar bandında işlem görüyor. Küresel ekonomideki belirsizliklere, jeopolitik risklere ve DeFi’deki gerilemeye rağmen Bitcoin 2023 yılında kripto para piyasasındaki liderliğini sürdürdü.

ByBit’in üst düzey yöneticisi David Lo, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada BTC fiyatının yılın son çeyreğinde 40.000 dolara yükselebileceğini iddia etti. David Lo yayınladığı raporda 40.000 dolarlık öngörüsünü spot Bitcoin ETF’lerine ilişkin artan heyecana ve yatırımcıların BTC biriktirme çılgınlığına dayandırıyor.

Birçok kişi, Bitcoin’in uzun vadede boğa sezonuna başlayabilmesi için 31.000 ve 32.000 dolar seviyelerinde tutunması gerektiğini belirtiyor. David Lo ise Bitcoin’in ve kripto para piyasasının yeniden normalleşmeye başladığına dikkat çekti. David Lo’ya göre bu normalleşmenin nedeni yüksek enflasyon ve jeopolitik risklere dair endişeler.

Boğa sezonunun başlangıcında Bitcoin sürüye (altcoin’lere) liderlik eder ve piyasa hakimiyeti artar. Bitcoin’de yeni destek seviyesinin 31.000 dolar olduğu göz önünde bulundurulduğunda Bitcoin’deki bir sonraki hedef 36.000, artan volatilite göz önünde bulundurulduğunda ise 40.000 dolar da ihtimal dahilinde.

Bitcoin için En İyi Senaryo

David Lo, ABD hazine tahvillerindeki short pozisyonunu kapatan Bill Ackman’a atıfta bulundu. Milyarder hedge fonu yöneticisi Bill Ackman, pozisyonunu kapatmasına gerekçe olarak küresel enflasyon, küreselleşmenin azalması ve Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimleri göstermişti.

Max Keiser da Bitcoin’in “sosyal huzursuzluk ve toplumsal çöküş” dönemlerinde iyi performans gösterdiğini düşünüyor. Enflasyon oranlarının yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi ve Fed’in şahin para politikaları, kripto para piyasasını olumlu etkiliyor. David Lo bu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada mevcut makroekonomik ortamın Bitcoin için elverişli olduğunu ifade etti.

Kripto Paraları 2024 Yılında Neler Bekliyor?

2024 yılında kripto para piyasasını bekleyen en önemli olay Bitcoin blok ödülü yarılanması. Binance CEO’su Changpeng Zhao tarihsel verilere atıfta bulunara yarılanmayı takip eden aylarda ve yıllarda BTC’nin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Dolayısıyla 2024 yılı Bitcoin’de yükselişi tetikleyebilecek ekonomik ve jeopolitik faktörlerle dolu. David Lo, bu konuda dikkat edilmesi gereken bazı risklere karşı uyardı:

ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinin onay süreci belirsizliğini koruyor. Ayrıca GBTC yatırımcılarının ve çeşitli iflas eden şirketlerin BTC satışı yapma olasılığı var. Bu da fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir baskı yaratabilir.

Bitcoin fiyatı şimdiye kadar BlackRock odaklı haberlere oldukça ciddi şekilde tepki verdi. CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere BlackRock’ın Bitcoin ETF’i iBTC’nin Pazartesi günü DTCC’de listelenmesi ve daha sonra kaldırılması nedeniyle piyasada ciddi fiyat hareketliliklerine yol açtı. iBTC kısa bir süre önce DTCC’de yeniden listelendi.