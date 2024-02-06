2024 yılında lider kripto para birimi Bitcoin’i (BTC) neler bekliyor? Gelin önde gelen analistin görüşlerine yakından bakalım.

Lider kripto para birimi BTC son günlerde 42.000 dolar ile 43.000 dolar aralığında işlem görüyor. BTC, Aralık ayında bu yana bazı istisnalar haricinde çoğunlukla 40.000 dolar ile 48.000 dolar aralığında konsolide oldu. 10 Ocak’ta SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesinin ardından 11 Ocak’ta BTC fiyatı 49.000 doların üzerine kadar yükseldi. Ancak 12 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’lerinin işlem hacmi beklentilerin altında kaldı ve sonrasında BTC fiyatı düşüşe geçti.

DecenTrader tarafından kısa bir süre önce yapılan analiz, Bitcoin fiyatının güncel durumuna ve kısa vadede hangi seviyelerde işlem göreceğine ışık tutuyor.

Spot Bitcoin ETF’lerinin Onayı Haberle Sat Anlatısına Dönüştü

DecenTrader tarafından yapılan analizde Bitcoin’in (BTC) Ocak ayı ortalarında 49.000 dolara ulaşma nedenlerinden birinin de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması olduğu belirtiliyor.

DecenTrader’a göre spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması, 3 nedenden dolayı yatırımcıları BTC satmaya itti. Bu nedenler arasında Kupa ve Kulp formasyonunun dip noktasından teknik bir hedefe ulaşılması, %61,8’lik ayı piyasası geri çekilmesi ve spot Bitcoin ETF onayının büyük ölçüde “haberle sat” anlatısına dönüşmesi yer alıyor.

Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’i GBTC’den yaşanan çıkışlarla birlikte Bitcoin (BTC) fiyatındaki düşüş trendi daha da derinleşti. Zira spot Bitcoin ETF’leri onaylanmadan önce GBTC yatırımcılarının fonlarının kilidini açması mümkün değildi. Spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasıyla birlikte GBTC ETF’indeki satış rakamları ciddi seviyelere ulaştı ve sonuç olarak bu durum BTC fiyatı üzerinde satış baskısı oluşturdu.

Yaklaşan Blok Ödülü Yarılanması

2024 yılında Bitcoin’i bekleyen bir diğer önemli olay ise blok ödülü yarılanması. Bitcoin blok ödülü yarılanmasının bu yılın Nisan ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Bitcoin’de yaklaşan blok ödülü yarılanmasının Bitcoin (BTC) fiyatı üzerindeki olası etkilerini analiz eden Decentrader, yarılanmadan önce BTC’ye yönelik talebin 2 Şubat’tan itibaren 30 gün içerisinde yükseleceğini kaydetti.

Bununla birlikte Decentrader, düşük de olsa yarılanma kaynaklı düşüş riskinin de bulunduğunu belirtiyor.

Bitcoin 2024’te Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaşacak mı?

Decentrader, şu anki piyasa döngüsünün öncekilerden çok da farklı olmayacağını ve Bitcoin (BTC) fiyatının Nisan ayındaki blok ödülü yarılanmasını takip eden 220 ile 240 gün içerisinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Decentrader konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Ben de benzer bir tablo bekliyorum; Bitcoin 2024 yılının 4. çeyreğinin ortalarından sonlarına doğru tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak ve bu da arada yatırımcıların kararlılığını test edecek bir düzeltme için biraz zaman tanıyacak.