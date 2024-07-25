Dünyanın en büyük Bitcoin konferansı olarak tanımlanan Bitcoin 2024, bugün Nashville, Tennessee’de başlıyor.

Etkinlikte ABD Başkan adayı Michael Saylor, Edward Snowden, Robert F. Kennedy Jr. ve Cathie Wood gibi önemli isimler konuşacak. Ancak bu yılki etkinliğe en büyük ilgiyi, konuşmacılar arasına sürpriz bir şekilde katılan Donald Trump çekiyor.

Trump’ın Kripto Para Açılımı

Donald Trump, Bitcoin 2024 Konferansı sırasında Nashville’de bir kampanya etkinliğinde konuşacak.

Geçmişte kripto paralar hakkında sert eleştirilerde bulunan ve Bitcoin’i bir dolandırıcılık olarak tanımlayan Trump, şu sıralar kendisini kripto para dostu bir başkan adayı olarak konumlandırıyor. Trump’ın seçim kampanyasında BTC, ETH, DOGE ve SOL gibi popüler kripto paralarla yapılan bağışlar kabul ediliyor.

Trump’ın Başkan Yardımcısı adayı olması beklenen Ohio Senatörü J.D. Vance de kripto para destekçileri arasında yer alıyor. Vance’in Coinbase borsasında 100.000 ile 250.000 dolar arasında değişen miktarda BTC yatırımı bulunuyor.

Konferansın Başlamasına Saatler Kaldı

Konferansın başlamasına sadece saatler kaldı ve Donald Trump’ın etkinlikte yapacağı konuşma merakla bekleniyor. Trump, kısa bir süre önce Bitcoin madencileriyle bir araya gelerek ABD’deki Bitcoin üretimini artırma sözü verdi. Joe Biden’ın eski danışmanı Moe Vela, Trump’ın kripto para açılımını, oy oranını artırmak için planlı bir hamle olarak değerlendiriyor.

Bitcoin 2024 Konferansında Yer Alacak İsimler

ABD’nin bağımsız başkan adayı Robert F. Kennedy Jr. da etkinlikte konuşma yapacak ve blockchain’in kamu hizmetlerinde nasıl kullanılabileceğine dair fikirlerini paylaşacak. Kennedy, ABD bütçesinin tamamının blockchain üzerinde tutulmasını önererek şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmayı savunuyor.

Eski Cumhuriyetçi Parti adayı Vivek Ramaswamy de Bitcoin Konferansı’nda konuşma yapacak. Ayrıca, ARK Investment’tan Cathie Wood, MicroStrategy’den Michael Saylor ve Edward Snowden gibi kripto para sektörünün önde gelen isimleri de konuşmacılar arasında yer alıyor.

Kamala Harris Etkinliğe Katılmıyor

ABD Başkan Yardımcısı ve 2024 seçimlerinde Trump’ın rakibi olması beklenen Kamala Harris, etkinlikte konuşma yapmayı reddetti.

Kripto para topluluğu, Harris’in yokluğunda Trump’ın açıklamalarının daha da önem kazanacağını düşünüyor. Trump’ın, ABD Bitcoin stratejik rezervinin kurulmasını önereceğine dair söylentiler var. Bu öneri, BTC fiyatlarını yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarabilir.