Bitcoin 2022 yılında 27 kez, 2021 yılında 47 kez ve 2017 yılında 124 kez ölü ilan edildi. 99Bitcoins platformunun verilerine göre 2023 yılında ise Bitcoin’e ilişkin ölüm ilanlarının sayısı 7 ile sınırlı kaldı.

Finans sektöründe devrim yaratan Bitcoin’in alışılmışın dışındaki tasarımı ve özellikleri nedeniyle birçok kişi varlığa şüpheci yaklaşıyor. Ancak veriler, 2023 yılında Bitcoin’e yönelik şüphelerin önemli ölçüde azaldığını gösteriyor.

Bitcoin Öldü Söylentileri 2023 Yılında Belirgin Şekilde Azaldı

99 Bitcoins adlı kripto para eğitim platformu, 2010 yılından bu yana Bitcoin’n öldüğünü iddia eden içeriklerin bir listesini tutuyor. 2023 yılında bu tür içeriklerin sayısı ciddi şekilde azalarak 7’ye geriledi. Bitcoin hakkındaki ilk ölüm ilanı BTC fiyatı 0,23 dolardan işlem görürken geldi. Söz konusu içerikte “Ya sonsuza kadar bir yenilik olarak kalacak ya da yenilik statüsünden ölümüne kadarki süre göz açıp kapayıncaya kadar daha hızlı geçecek” ifadeleri yer alıyordu.

2017 yılının Aralık ayında Bitcoin (BTC) fiyatı 20.000 dolara yükseldi. O dönemde popülaritesini ciddi şekilde arttıran Bitcoin (BTC) birçok destekçi ve eleştirmen kazandı. 99Bitcoins verilerine göre 2017 yılında Bitcoin 124 kez, 2018 yılında ise 93 kez ölü ilan edildi. 2022 yılında ise ayı sezonuna rağmen Bitcoin yalnızca 27 kez ölü ilan edildi. Bununla birlikte 2023 yılında Bitcoin’e dair ölüm ilanlarının sayısı 7’ye geriledi. Bu, 2012 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

2023 yılında Bitcoin’i ölü ilan eden isimler arasında Facebook’un ilk yatırımcılarından Chamath Palihapitiya ve JP Morgan CEO’su Jamie Dimon da yer alıyor. Palihapitiya, All In adlı podcast programında “Kripto Amerika’da öldü” ifadelerine yer verdi. Jamie Dimon ise CNBC’nin “Squawk Box” programında “Bitcoin abartılmış bir sahtekarlıktır” ifadelerini kullandı.

SEC’in kısa bir süre içerisinde ABD’de spot Bitcoin ETF başvurularına yeşil ışık yakacağı tahmin ediliyor. Bu ve bunun gibi beklentiler sonucunda 2023 yılında kripto para piyasasında kayda değer bir yükseliş yaşandı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun spot Bitcoin ETF’lerine olası bir şekilde onay vermesi, ABD mahkemelerinin ve düzenleyicilerinin Bitcoin’i bir dolandırıcılık olarak görmediğini gösterecek.

Twitter’da Bitcoin’e Yönelik Tepkiler

Casa CTO’su ve kurucu ortağı Jameson Lopp, 2017 yılında zirveye ulaşan Bitcoin ölüm ilanları hakkında bir grafik hazırladı ve bunu Twitter hesabından paylaştı. Bir kullanıcı bu paylaşımın altına şu yorumu yaptı:

“İki ya da üç döngü sonra (her biri dört yıl), Bitcoin ölüm ilanları diye bir şey kalmayacak. O zaman BTC’nin öleceğini söylemek, havanın başarısız olacağını söylemek kadar aptalca olacak. https://twitter.com/lopp/status/1737513379198050766?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1737513379198050766%7Ctwgr%5E0dddb6c1598f2012eacd6e31fe5781447b9078bd%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fcryptopotato.com%2Fbtc-staying-power-bitcoin-declared-dead-only-7-times-in-2023%2F