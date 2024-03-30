2009 yılında piyasaya sürülen Bitcoin 2024 yılında, internetin 1997 yılında sahip olduğundan daha fazla kullanıcıya sahip. Bu nedenle mevcut piyasa döngüsü, Bitcoin’in tam olarak benimsenmesi ve hiper-bitcoinizasyondan önceki son döngü olabilir.

Mart ayı başlarında Twitter’da, Bitcoin’in şu anda İnternet’in 1997’de sahip olduğu aktif kullanıcı sayısına sahip olduğunu belirten bir meme ilgi odağı oldu. Ancak gerçek sonuçlar daha da ilgi çekici:

Büyük bir olasılıkla Bitcoin şu anda Amazon’un Wall Street’e giriş yaptığı yıl olan 1997 yılında, internetin sahip olduğundan çok daha fazla kullanıcıya sahip. Bu da Bitcoin’in benimsenmesindeki agresif artış nedeniyle yatırımcıların astronomik yükselişlerden yararlanmaları için sürelerinin azaldığı anlamına geliyor olabilir.

#Bitcoin has the same number of users as the Internet had in 1997. We are just getting started. pic.twitter.com/ppX1Vc9kZy — Vivek⚡️ (@Vivek4real_) March 23, 2024

Araştırmalarımız sonucu elde ettiğimiz verilere göre 1997 yılında internetin 70 milyon kullanıcısı vardı. Bitcoin’in 2024 yılındaki kullanıcı sayısı ise 435 milyon seviyesinde.

Bitcoin’in kullanıcı sayısı bir milyara veya beş milyara yükselse bile 21 milyondan fazla BTC üretilemeyecek. Bitcoin’in toplam arzı 21 milyonla sınırlı ve bu anlamda gelecek, Bitcoin yatırımcıları için umut verici.

2024 Yılındaki Bitcoin vs. 1997 Yılındaki İnternet

CryptoCom, Ocak ayında yayınladığı araştırma raporunda, dünyanın dört bir yanında toplamda 580 milyon kripto para kullanıcısı olduğunu bildirdi.

Security.org tarafından yapılan bir araştırma, kripto para yatırımcılarının dörtte üçünün Bitcoin sahibi olduğunu gösteriyor. Bu anlamda Bitcoin kullanıcılarının sayısı 2024 yılında 435 milyon seviyesinde olabilir.

İnternetin ise 1997 yılında 140 milyondan daha az kullanıcısı vardı. Ancak MLB’de mücadele eden beyzbol takımı Miami Marlins’in Dünya Serisi’ni kazandığı yıl 70 milyon kişi çevrimiçi olmuştu. 1997 yılı birçok açıdan internet için kritik bir yıl. Bunun bir diğer nedeni de Amazon’un 1997 yılında 18 dolar seviyesinde halka arz olması.

1997 yılındaki dot-com balonu sırasında Amazon’a 4.000 dolar yatırım yapmış olsaydınız, 2023 yılı itibariyle bu hisselerin değeri 7,3 milyon dolar olacaktı.

Ancak efsanevi yatırımcı Warren Buffett’ın tavsiyesini dinleyip 1997 yılında 4.000 doları S&P 500 Endeksi’ne yatırmış olsaydınız paranız 2023 yılında yalnızca 20.800 dolar olacaktı. Buna rağmen Buffett, yatırımcıları Bitcoin ve kripto paralardan uzak durmaları konusunda uyarıyor ve S&P 500 ETF’lerine bağlı kalmalarını tavsiye ediyor.

2004 Yılında Internet Computer vs. 1997 Yılında Amazon

Popüler kripto para Internet Computer (ICP) 29 Mart’ta 17 dolar seviyesini aştı. Salı günü 8,5 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan Internet Computer, 1,8 trilyon dolarlık Amazon’un bulut servisi Amazon Web Services’ın (AWS) rakiplerinden biri.

Bitcoin did it. Which crypto is next? pic.twitter.com/L4oareHbOu — Altcoin Daily (@AltcoinDailyio) March 26, 2024

CNBC tarafından yayınlanan bir rapora göre, “analistler” pazarın 1 milyar dolar ile 2 milyar dolarlık gelir sağlayabileceğine inanıyor. Bu da AWS’nin 2020 yılı gelirlerinin yaklaşık %3’lük kısmına denk geliyor.

Popüler blockchain projesi Internet Computer, bulut hizmetlerini çeşitli ICP blok zinciri standartlarına göre oluşturulmuş kendi cihaz ağında barındırıyor.