2009 yılında piyasaya sürülen Bitcoin 2024 yılında, internetin 1997 yılında sahip olduğundan daha fazla kullanıcıya sahip. Bu nedenle mevcut piyasa döngüsü, Bitcoin’in tam olarak benimsenmesi ve hiper-bitcoinizasyondan önceki son döngü olabilir.

Mart ayı başlarında Twitter’da, Bitcoin’in şu anda İnternet’in 1997’de sahip olduğu aktif kullanıcı sayısına sahip olduğunu belirten bir meme ilgi odağı oldu. Ancak gerçek sonuçlar daha da ilgi çekici:

Büyük bir olasılıkla Bitcoin şu anda Amazon’un Wall Street’e giriş yaptığı yıl olan 1997 yılında, internetin sahip olduğundan çok daha fazla kullanıcıya sahip. Bu da Bitcoin’in benimsenmesindeki agresif artış nedeniyle yatırımcıların astronomik yükselişlerden yararlanmaları için sürelerinin azaldığı anlamına geliyor olabilir.

#Bitcoin has the same number of users as the Internet had in 1997.

We are just getting started. pic.twitter.com/ppX1Vc9kZy

— Vivek⚡️ (@Vivek4real_) March 23, 2024