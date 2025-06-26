Bitcoin, 50 günlük üstel hareketli ortalamasını yeniden aşarak önemli bir teknik eşiği geçti. Uzmanlara göre bu seviye, geçmişte ciddi yükselişlerin başlangıç noktası olarak öne çıktı. Yeni veriler, BTC fiyatının 120 bin dolara kadar tırmanabileceğine işaret ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İran’a yönelik İsrail ve ABD saldırılarının ardından başlayan 12 günlük çatışma döneminde Bitcoin 100 bin dolar seviyesinin altına gerilemişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın tarafların ateşkese vardığını açıklamasıyla küresel risk iştahı toparlandı. Ardından Bitcoin, çarşamba günü 106 bin dolar seviyesini geçerek yeni bir yükseliş ivmesi yakaladı.

Yeni Bir Ralli Başlıyor mu?

CryptoQuant tarafından paylaşılan teknik analiz, Bitcoin’in 50 günlük EMA seviyesini tekrar kazanmasının, yükselişin devamına işaret ediyor. Zira tarihsel verilere göre, BTC’nin bu seviyeyi kısa süreli düşüşün ardından yeniden kazanması genellikle yüzde 10 ila 20 oranında hızlı fiyat artışlarıyla sonuçlandı.

Son üç gün üst üste teknik seviyenin üzerinde kapanış yapan BTC, piyasalarda yeni bir boğa koşusunun başlayabileceği yönünde beklentileri artırdı. Ancak analistler, özellikle Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin kısa vadede fiyatlarda dalgalanmalara neden olabileceğini belirtiyor. Bu nedenle yatırımcılara temkinli ve risk yönetimli stratejiler benimsemeleri öneriliyor.

İlgili: Bitcoin’de (BTC) Patlayıcı Yükseliş mi Geliyor?

Psikolojik Destek Güçleniyor

Zincir üstü veriler de Bitcoin’in yukarı yönlü hareketini destekliyor. Kısa vadeli yatırımcıların ortalama maliyetini temsil eden STH-RP seviyesi mevcut durumda 98 bin dolarda bulunuyor ve teknik destek olarak öne çıkıyor. BTC’nin şu anki fiyatı 106 bin 400 dolar seviyesinde seyrediyor; bu da STH-RP’nin üzerinde yüzde 7,2 primle işlem gördüğü anlamına geliyor.

Ayrıca, uzun vadeli yatırımcıların pozisyonlarını koruduğu görülüyor. Bu grubun ortalama alış fiyatı 32 bin dolar civarında seyrediyor ve bu da satış baskısını sınırlayan bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Analistler, Bitcoin’in 98 bin dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi hâlinde yükseliş trendinin sürebileceğini belirtiyor. Ancak desteğin altına inilmesi, kısa vadeli düzeltme ihtimalini gündeme getirebilir.