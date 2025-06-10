Geçtiğimiz haftaki Trump-Musk geriliminin ardından toparlanma sürecine giren Bitcoin, pazartesi günü 107 bin dolar seviyesini aşarak salı sabahı itibarıyla 110 bin 500 dolara kadar yükseldi.

Binance işlem verilerinden uzun vadeli yatırımcı davranışlarına kadar birçok zincir üstü gösterge, fiyatın yukarı yönlü harekete hazırlandığını ortaya koyuyor.

Binance Verileri Alım Baskısındaki Artışı Gösteriyor

CryptoQuant’ın paylaştığı son verilere göre, Binance’teki “Taker Buy/Sell Ratio” yani piyasa alım-satım oranı 1,1 seviyesine çıktı. Bu oran, yatırımcıların satıştan ziyade alım yönünde daha agresif davrandığını ortaya koyuyor. Tarihsel olarak 1’in üzerindeki oranlar, talep artışı ve yükseliş beklentisiyle örtüşüyor.

Ek olarak, “90 günlük Alım/Satım Baskısı Farkı” da 0,02’ye yaklaşarak önceki zirveleri zorlamaya başladı. Bu seviye henüz aşırı birikime işaret etmese de düzenli bir şekilde yatırım yapılmaya devam edildiğini ve piyasada bir ısınma yaşanmadığını gösteriyor. Uzmanlara göre, bu gibi koşullar fiyat artışı için uygun bir zemin sunuyor.

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UTXO Kırılımı Yeni Yatırımcıların Oyunda Olduğunu Gösteriyor

Bitcoin, “1 gün ile 1 hafta arasında taşınan coin’leri” izleyen UTXO bandının üzerine çıkarak yeniden birikim dönemine işaret etti. Bu hareket, kısa süre önce alınan coin’lerin satılmak yerine elde tutulduğunu ve yatırımcıların kısa vadeli kâr satışına yönelmediğini gösteriyor. Bu tarz kırılımlar, geçmişte dağıtımdan birikime geçişin öncüsü olarak görülüyordu.

Akıllı Para Harekete Geçti

Uzun vadeli yatırımcıların elindeki Bitcoin miktarını ölçen “gerçekleşmiş piyasa değeri” 56 milyar doları aştı. Bu yatırımcılar, varlıklarını genellikle 155 günden uzun süre ellerinde tutan, satış baskısından uzak ve piyasada “akıllı para” olarak tanımlanan cüzdanlardan oluşuyor. Veriler ise yatırımcıların fiyat artışı beklentisiyle coin’leri satmak yerine biriktirmeye devam ettiğini gösteriyor.

Ne Korku Ne Coşku: Sağlıklı Birikim Süreci

Piyasada şu an aşırı iyimserlik ya da panik havası hâkim değil. Ancak zincir üstü veriler, Bitcoin’in temellerinin güçlendiğini ve yatırımcı güveninin yeniden oluştuğunu işaret ediyor. Haziran ayındaki dalgalanmaların ardından toparlanan bu görünüm, Bitcoin’in bir sonraki yükseliş dalgasına hazırlanıyor olabileceğine dair güçlü sinyaller veriyor.