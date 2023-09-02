TONCOIN bir kez daha günlük bazda çift haneli oranda değer kazanarak yükseliş trendini sürdürdü.

Bitcoin’de ise işler yolunda gitmiyor. Özellikle hafta başında Grayscale’ın SEC’e açtığı davayı kazanmasına rağmen Bitcoin’in düşüş trendine girmesi oldukça şaşırtıcı. Yaşanan düşüşler sonucu Bitcoin son birkaç ayın en düşük seviyesine geriledi.

TONCOIN ve birkaç altcoin dışında diğer kripto paralar da tıpkı Bitcoin gibi son 24 saat içerisinde düşüşe geçti.

Bitcoin Neden Düşüyor?

CryptoPotato olarak bu hafta başında ABD Temyiz Mahkemesi’nin Grayscale’ın SEC’e açtığı davada Grayscale lehine bir karar verdiğini bildirmiştik. Bu kısa bir süreliğine piyasada olumlu bir gelişme olarak yorumlandı. Her ne kadar Grayscale’ın SEC’e açtığı davayı kazanması, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin kesin olarak onaylanacağı anlamına gelmese de önde gelen kripto para şirketlerinin son birkaç ay içerisinde SEC’e karşı elde ettiği ikinci büyük mahkeme zaferi oldu.

Bu gelişme sonrası Bitcoin yaklaşık 2 bin dolar değer kazanarak 28.000 doların üzerine yükseldi. Böylelikle lider kripto para birimi son birkaç haftanın en düşük seviyesini kaydetti. Bu gelişme doğal olarak altcoin’lerin de yükselişe geçmesiyle sonuçlandı.

Ancak 1 Eylül günü erken saatlerde piyasadaki bu olumlu hava yerini kasvetli bir düşüş trendine bıraktı. Çünkü SEC yapılan tüm spot Bitcoin ETF’leri için onaylama veya reddetme kararını 45 gün daha erteledi.

SEC’in bu kararı sonucu kripto para piyasası düşüşe geçti. Bitcoin son 11 haftanın en düşük seviyesini kaydetti. Bu düşüşle birlikte Bitcoin hafta başında Grayscale’ın SEC’e karşı kazandığı zafer nedeniyle elde ettiği tüm kazanımları kaybetti.

Lider kripto para birimi 25.350 dolarla son 11 haftanın en düşük seviyelerine kadar geriledi.

Her ne kadar Bitcoin birkaç yüz dolar değer kazanarak 25.800 dolara yükselse de hala günlük bazda düşüşte. 26.000 dolar bandının altında işlem gören lider kripto para BTC’nin piyasa değeri de 500 milyar doların altına gerilemeye yaklaştı. BTC’nin altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %48,2 seviyesinde.

TONCOIN Yükselişe Devam Ediyor

Son 24 saatte tıpkı Bitcoin gibi altcoin’lerin büyük bir kısmı da düşüşe geçti. ETH, BNB, XRP, ADA, DOGE, SOL, TRX, DOT, MATIC, LTC ve SHIB gibi neredeyse tüm yüksek piyasa değerli altcoin’ler kırmızı renkte. Ancak bu konuda bir istisna var: TONCOIN.

Geride bıraktığımız hafta yükseliş trendine başlayan TONCOIN, yatırımcılarını son 24 saatte de hayal kırıklığına uğratmadı. Son 24 saatte %11’lik önemli bir yükseliş yaşayan TONCOIN 2 dolar bandında işlem görüyor.

Diğer altcoin’lerin büyük bir kısmı kırmızı renkte. Bu da toplam kripto piyasa değerini tekrar güneye itti. Metrik, 1,1 trilyon dolar seviyesini zaman geçirdikten sadece birkaç gün sonra 1,040 trilyon dolara geriledi.