Bitcoin, dört ay aradan sonra tüm zamanların en yüksek seviyesini aşarak 109 bin 600 dolara ulaştı.

Ocak ayında kırdığı 109 bin dolarlık rekoru geride bırakan lider kripto para, yeniden yatırımcıların odağına yerleşti.

Bitstamp verilerine göre gerçekleşen yükseliş, son dakikalarda gelen alımlarla birlikte geldi. CoinGlass tarafından paylaşılan verilere göre, fiyatın bu seviyeye ulaşmasıyla birlikte piyasada 110 milyon dolardan fazla short pozisyon likide oldu.

Henüz 1,5 ay önce analistlerin büyük bölümü yeni bir rekorun mümkün olduğunu düşünmüyordu. Bitcoin fiyatı, Trump’ın politikalarının tetiklediği ticaret savaşı nedeniyle 75 bin doların altına gerilemişti. Ancak sonraki 30 ila 45 gün içinde tablo tersine döndü. 8 Mayıs’ta yeniden 100 bin dolar seviyesini aşan BTC, yükseliş trendine hız kesmeden devam etti.

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Son birkaç günde yaşanan yüksek volatilite dikkat çekti. Fiyat zaman zaman 108 bin dolara yaklaşsa da bu seviyede dirençle karşılaştı. Bugün ise kısa süreli bir geri çekilmeyle 106 bin dolara kadar gerileyen BTC, dakikalar içinde atağa geçerek yeni rekorunu kaydetti.

Analistlere göre yükselişin arkasındaki en önemli faktörlerden biri, son haftalarda balinalar ve kurumsal yatırımcılar tarafından yapılan yüklü alımlar. Bu tarz birikimler genellikle yeni bir fiyat patlamasının habercisi olarak görülüyor.

Yeni zirve, aynı zamanda Bitcoin camiası için anlam taşıyan “Bitcoin Pizza Günü”nden bir gün önce geldi. 22 Mayıs, Bitcoin ile yapılan ilk gerçek dünya alışverişinin yıl dönümü olarak kutlanıyor.