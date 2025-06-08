Bitcoin, Haziran ayına volatil bir başlangıç yapmasına rağmen 106.000 doların üzerine çıkarak yükseliş momentumu kazandığını yeniden gösterdi.

CoinGecko verilerine göre lider kripto para birimi şu anda 106.364,50 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu, son bir ayda %3,27’lik bir değer artışına işaret ediyor.

5 Haziran’da kısa süreliğine 101.000 doların altına düşen Bitcoin, güçlü dipten alım ilgisiyle hızla toparlandı. Hacim-piyasa değeri oranının %1,72 olması ve zincir üstü aktivitenin güçlü kalması, BTC’nin hâlâ güçlü ellerde olduğunu gösteriyor.

Takip Edilmesi Gereken Direnç Seviyeleri

1 aylık grafik analizine göre bir sonraki kısa vadeli direnç, Bitcoin’in 22-23 Mayıs civarında zirve yaptığı 107.500 dolar seviyesinde bulunuyor. Eğer BTC bu seviyeyi kırarsa, gözler bu döngüde henüz test edilmemiş olan 110.000 dolarlık psikolojik bariyere çevrilecek.

Öte yandan 102.500 dolar, güçlü bir destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Haziran ayının ilk günlerinde bu seviyeden gelen sert tepki alımları dikkat çekmişti.

Momentum Görünümü

Günlük işlem hacmi bir miktar düşse de, genel eğilim hâlâ pozitif. Bitcoin’in yerel zirvelerinin hemen altında seyretmesi, 107.500 dolar üzeri bir kırılımın kurumsal yatırımcıların yeniden ilgisini çekmesini ve teknik olarak boğa teyidini getirmesini sağlayabilir.

Piyasa hissiyatı toparlanırken ve makroekonomik ortam istikrar kazanırken, gözler şimdi 107.500 doların destek seviyesine dönüşüp dönüşmeyeceğinde. Eğer bu gerçekleşirse, Bitcoin’in yeni bir yükseliş dalgasına başlaması muhtemel.