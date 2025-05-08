Bitcoin’in bugün 100.000 dolarlık psikolojik eşiği aşması adeta kaçınılmazdı. Kısa süreli bir tereddüdün ardından lider kripto para birimi BTC, Şubat ayından sonra ilk kez 101.000 doların üzerine çıkarak yeni bir zirveye ulaştı.

Altcoinler de bu yükselişi takip etti. PEPE, SUI, FARTCOIN ve daha birçok proje güçlü artışlar kaydetti.

Çin-ABD Görüşmeleri ve Trump Etkisi

Bitcoin fiyatı son 24 saatte 101.500 doların üzerine yükseldi. Bu artış, ABD ile Çin’in bu hafta İsviçre’de tarifeler konusunda görüşmeler yapacağı haberleriyle desteklendi. Ardından Donald Trump, yarın İngiltere ile ilgili büyük bir açıklama yapacağını duyurdu.

BTC, gün boyunca 100.000 dolar seviyesinin hemen altında seyretti ancak kısa süre önce bu eşiği kırarak son üç ayın en yüksek seviyesi olan 101.500 doların üzerine tırmandı.

Sadece bir ay önce BTC, 80.000 doların altında sıkışmıştı ve Trump tarafından başlatılan ticaret savaşlarının en gergin günlerinde 2025’in dip seviyesi olan 75.000 doların altına kadar inmişti.

Bu ralli sırasında Bitcoin’in gerçekleşmiş piyasa değeri de yeni bir zirveye ulaştı. 100.000 dolar üzerindeki bu yükseliş, önceki benzer ataklardan farklı olabilir.

En çok kazandıran altcoinler arasında %36 oranında değer kazanan VIRTUAL ve %33 oranında değer kazanan PENGU yer alıyor. Ethereum: %10’un üzerinde artışla 2.000 dolar seviyesini bir aydan uzun süre sonra ilk kez geçti. Ayrıca PEPE, SUI ve FARTCOIN ise %20ila 25 arasında artışlar kaydetti.

145 Binden Fazla Trader Tasfiye Oldu

CoinGlass verilerine göre, son 24 saatteki toplam tasfiye miktarı 623 milyon dolara ulaştı. Bunun yaklaşık 530 milyon doları short (kısa) pozisyonlar oluşturuyor. Tasfiye edilen toplam pozisyon sayısı ise 156.609’un üzerinde.