Bitcoin, ocak ayında ulaştığı tarihi zirvenin ardından mart sonunda 75 bin dolara kadar gerileyerek yatırımcısını endişelendirmişti. Ancak nisan ayının son haftasında toparlanma sinyalleri veren lider kripto para, yeniden 95 bin doların üzerine çıktı.

Mayıs ayına pozitif beklentilerle girilirken, uzmanlar Bitcoin’in yeniden 100 bin dolar seviyesini test edebileceğini öngörüyor. Peki bu beklentiyi destekleyen gelişmeler neler?

2024 boyunca Bitcoin fiyatlarını destekleyen en önemli etkenlerden biri, kurumsal yatırımcıların borsa yatırım fonları (ETF) aracılığıyla kriptoya yönelmesi oldu. 17-29 Nisan tarihleri arasında Bitcoin ETF’lerine aralıksız giriş yaşandı; bazı günlerde bu girişler neredeyse 1 milyar dolara ulaştı. 28 Nisan haftasında ETF’lere toplamda 3,06 milyar dolar giriş oldu. Bu, tüm zamanların en yüksek ikinci haftalık girişi anlamına geliyor.

Updated my Bitcoin ETF Chart pack today on Bloomberg. The ETFs have taken in nearly $4 billion on 8 consecutive days of inflows. Here's what the cumulative flows have looked like over time: pic.twitter.com/euWt9TGjhA

— James Seyffart (@JSeyff) April 30, 2025