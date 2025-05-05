Bitcoin, ocak ayında ulaştığı tarihi zirvenin ardından mart sonunda 75 bin dolara kadar gerileyerek yatırımcısını endişelendirmişti. Ancak nisan ayının son haftasında toparlanma sinyalleri veren lider kripto para, yeniden 95 bin doların üzerine çıktı.

Mayıs ayına pozitif beklentilerle girilirken, uzmanlar Bitcoin’in yeniden 100 bin dolar seviyesini test edebileceğini öngörüyor. Peki bu beklentiyi destekleyen gelişmeler neler?

1. Wall Street’ten Bitcoin ETF’lerine Güçlü Talep

2024 boyunca Bitcoin fiyatlarını destekleyen en önemli etkenlerden biri, kurumsal yatırımcıların borsa yatırım fonları (ETF) aracılığıyla kriptoya yönelmesi oldu. 17-29 Nisan tarihleri arasında Bitcoin ETF’lerine aralıksız giriş yaşandı; bazı günlerde bu girişler neredeyse 1 milyar dolara ulaştı. 28 Nisan haftasında ETF’lere toplamda 3,06 milyar dolar giriş oldu. Bu, tüm zamanların en yüksek ikinci haftalık girişi anlamına geliyor.

Updated my Bitcoin ETF Chart pack today on Bloomberg. The ETFs have taken in nearly $4 billion on 8 consecutive days of inflows. Here's what the cumulative flows have looked like over time: pic.twitter.com/euWt9TGjhA — James Seyffart (@JSeyff) April 30, 2025

Bitwise Yatırım Direktörü Matt Hougan, 2025 boyunca ETF’lere olan talebin artarak devam edeceğini öngörüyor. 2024’te toplamda 35 milyar dolarlık giriş gerçekleşmişti; bu yıl şimdilik 3,7 milyar dolar seviyesinde bulunuluyor.

#Bitcoin Etf inflow is at the top of 2025.

Some knows something good 🔥 pic.twitter.com/ynyn3KbSi3 — Alpha Whale Crypto (@AlphaWhale_) May 1, 2025

2. Semler Scientific’ten 15,7 Milyon Dolarlık Bitcoin Alımı

Kurumsal şirketler de Bitcoin rezervlerini artırma yarışında. ABD merkezli sağlık teknolojisi firması Semler Scientific, 30 Nisan’da yaklaşık 15,7 milyon dolar değerinde 165 BTC satın aldığını duyurdu. Şirketin toplam Bitcoin varlığı 3.467 adede ulaşırken, bu varlıkların toplam piyasa değeri 330,6 milyon dolar olarak açıklandı.

Öte yandan, MicroStrategy (yeni adıyla Strategy) de 28 Nisan’da yaptığı duyuruyla 1 milyar dolarlık yeni bir BTC alımı gerçekleştirdi. Böylece şirketin elindeki toplam BTC miktarı 553.555’e çıktı.

3. Arizona’dan Bitcoin Rezerv Hamlesi

ABD’nin bazı eyaletleri, Bitcoin’i resmi rezerv varlık olarak değerlendirmeye başladı. Nisan ayında Arizona Eyalet Meclisi, eyalet bütçesine Bitcoin rezervi eklenmesine yönelik yasa tasarısını kabul etti. Nihai karar ise valiye ait.

Tasarıyı sunan senatör Wendy Rogers, “Kripto paralar ve Bitcoin özellikle gençler ve bağımsız seçmenler arasında oldukça popüler” ifadelerini kullandı. Arizona’nın attığı bu adım, diğer eyaletlere de örnek olabilir.

4. Balinalardan 4 Milyar Dolarlık Alım

Bitcoin piyasasında büyük yatırımcılar, yani “balinalar”, nisan ayının son iki haftasında 4 milyar dolarlık BTC alımı gerçekleştirdi. Bu büyük hacimli alımlar, piyasa yönü konusunda güçlü sinyaller olarak değerlendiriliyor.

Kurumsal yatırımcıların ve bireysel kullanıcıların aynı anda desteklediği bu hareketlilik, Bitcoin’in önümüzdeki dönemde güç kazanmaya devam edebileceğini gösteriyor.