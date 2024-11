Bitcoin fiyatları, Asya piyasalarında erken saatlerde 97.765 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı ve 100.000 dolarlık kritik seviyeye sadece %2 uzağında işlem görüyor.

5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimini Donald Trump’ın kazanmasının ardından BTC fiyatı %40’ın üzerinde değer kazandı. Bu ay başında 70.000 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin’in fiyatı, 21 günlük süreçte yaklaşık 28.000 dolarlık artış yaşadı.

Bundan yaklaşık bir yıl önce, 2023 yılının Ekim ayında Bitcoin (BTC) 28.000 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Bitcoin fiyatı bir yıl içerisinde değerini üçe katlamayı başardı.

Where we’re heading, $100K candles are the new $10K candles.

Kripto para uzmanları, Bitcoin fiyatlarının arz-talep dengesizliğinden kaynaklanan bir “arz şoku” yaşadığını vurguluyor. ETF Store başkanı Nate Geraci, halihazırda toplamda 20 milyon BTC’nin çıkarıldığını, bunun 4-5 milyon BTC’lik kısmının “kaybolduğunu” ve 1 milyon BTC’nin ise Satoshi Nakamoto’ya ait cüzdanlarda tutulduğunu belirtti.

Nate Geraci ayrıca spot Bitcoin ETF’lerinin 1 milyon BTC tuttuğunu ve MicroStrategy rezervlerinde de 400.000 BTC bulunduğuna dikkat çekti. Geraci, Bitcoin’in dolaşımdaki arzının giderek azaldığına dikkat çekerek BTC fiyatındaki yükseliş trendinin devam edebileceğini ima etti.

Nearly 20mil btc have been mined out of total final supply of 21mil…

Estimates are that 4-5mil btc is lost forever.

Satoshi holds over 1mil btc.

Spot ETFs already own over 1mil btc.

MSTR on its way to 400k btc.

Not a price prediction, but there’s only so much to go around.

— Nate Geraci (@NateGeraci) November 21, 2024