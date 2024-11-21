Bitcoin fiyatları, Asya piyasalarında erken saatlerde 97.765 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı ve 100.000 dolarlık kritik seviyeye sadece %2 uzağında işlem görüyor.

Trump Zaferi ve Bitcoin’in Yükselişi

5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimini Donald Trump’ın kazanmasının ardından BTC fiyatı %40’ın üzerinde değer kazandı. Bu ay başında 70.000 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin’in fiyatı, 21 günlük süreçte yaklaşık 28.000 dolarlık artış yaşadı.

Bundan yaklaşık bir yıl önce, 2023 yılının Ekim ayında Bitcoin (BTC) 28.000 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Bitcoin fiyatı bir yıl içerisinde değerini üçe katlamayı başardı.

Where we’re heading, $100K candles are the new $10K candles. — K A L E O (@CryptoKaleo) November 21, 2024

Analistlerden ve Uzmanlardan Tepkiler

Kripto para uzmanları, Bitcoin fiyatlarının arz-talep dengesizliğinden kaynaklanan bir “arz şoku” yaşadığını vurguluyor. ETF Store başkanı Nate Geraci, halihazırda toplamda 20 milyon BTC’nin çıkarıldığını, bunun 4-5 milyon BTC’lik kısmının “kaybolduğunu” ve 1 milyon BTC’nin ise Satoshi Nakamoto’ya ait cüzdanlarda tutulduğunu belirtti.

Nate Geraci ayrıca spot Bitcoin ETF’lerinin 1 milyon BTC tuttuğunu ve MicroStrategy rezervlerinde de 400.000 BTC bulunduğuna dikkat çekti. Geraci, Bitcoin’in dolaşımdaki arzının giderek azaldığına dikkat çekerek BTC fiyatındaki yükseliş trendinin devam edebileceğini ima etti.

Nearly 20mil btc have been mined out of total final supply of 21mil… Estimates are that 4-5mil btc is lost forever. Satoshi holds over 1mil btc. Spot ETFs already own over 1mil btc. MSTR on its way to 400k btc. Not a price prediction, but there’s only so much to go around. — Nate Geraci (@NateGeraci) November 21, 2024

Capriole Fund’un kurucusu Charles Edwards ise Bitcoin’in 100.000 dolara yükselmesiyle bireysel yatırımcıların kaçırma korkusuna (FOMO) kapılacağını öngördü ve BTC fiyatının hızlı bir şekilde yükselme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

The normie mind cannot comprehend Bitcoin > $100K. A ton of supply unloading between 90-100 for this reason. Teleportation occurs beyond $100K as the masses re-enter with FOMO. — Charles Edwards (@caprioleio) November 20, 2024

Edwards Bitcoin’de 90.000-100.000 dolar aralığında kâr satışlarının yoğunlaştığını ancak 100.000 dolar seviyesinin aşılması durumunda fiyatın hızla yükselebileceğini belirtti.

Bitcoin’in Balinaları Harekete Geçti

Kripto para analitik platformu Lookonchain, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyelerinde işlem görmesine rağmen balinaların BTC biriktirmeye devam ettiğini raporladı. Veriler, bir balinanın Binance üzerinden son iki günde 300 milyon dolardan fazla değerde 3.289 BTC satın aldığını ve şu anda toplamda 2,37 milyar dolar değerinde 25.010 BTC’ye sahip olduğunu bildirdi.

Altcoin’ler Kan Kaybediyor

Bitcoin’in agresif bir şekilde yükselmesiyle varlığın piyasa hakimiyeti de 2021 yılının Mart ayında %61,5 ile kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu süreçte kripto para piyasasının toplam değeri de 3,28 trilyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

Ancak Ethereum ve diğer altcoin’ler, Bitcoin’in yükselişinin gölgesinde kaldı. Ethereum, 3.100 dolar seviyelerinde sabit kalırken ETH/BTC paritesi, üç buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi. Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) ve diğer memecoin’ler de sert düşüşler yaşadı. Ancak bu altcoin’lerin çoğu, kayıplarının bir kısmını geri kazanmayı başardı.

Bitcoin’deki agresif yükselişe başta Ethereum (ETH) olmak üzere altcoin’lerin tepkisiz kalması nedeniyle yatırımcıların altcoin sezonu beklentileri azalıyor.