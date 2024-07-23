Analist, jeopolitik güçlerin Bitcoin etrafında hareketlenmeye başlamasıyla, lider kripto para birimi için her şeyin mümkün olduğuna inanıyor.

Kripto yatırım firması Mechanism Capital, Bitcoin’i çevreleyen hiper-boğa gelişmeler nedeniyle varlığın “orta vadede” 1 milyon doların üzerine yükselebileceğini öngörüyor.

Mechanism Capital’in kurucu ortağı Andrew Kang, Cuma günü Twitter’da yaptığı açıklamada, Bitcoin’in bu ayın başlarında birkaç “zayıf piyasa yapısı dinamiği” tarafından etkilendiği halde “beklenenden daha güçlü” performans gösterdiğini söyledi.

Bitcoin Ne Kadar Hızlı 1 Milyon Dolara Ulaşabilir?

Kang’a göre Bitcoin’in ulusal hazine rezerv varlığı olarak benimsenmesi, Bitcoin fiyatında patlama yaratabilecek en büyük potansiyelli katalizör olabilir.

Her ne kadar Donald Trump bu konuda açıklama yapmamış olsa da kripto para topluluğunda Trump’ın yeniden başkan seçilmesi halinde Bitcoin’i, ABD’nin ulusal rezervlerine ekleyeceğine dair söylentiler dolaşıyor.

Andrew Kang bu tür bir senaryonun yaşanması halinde başarılı olup olmadığına bakılmaksızın Bitcoin’in 500 bin dolara hatta 1 milyon dolara yükselebileceğini söyledi.

Andrew Kang, ABD’nin böyle bir adım atması halinde diğer ülkelerin de onu takip edeceğine inanıyor.

Boğa Piyasasının Dönüşü Mü?

Haziran sonundan Temmuz başına kadar, Alman hükümetinin Ocak ayında bir film korsanlığı web sitesinden ele geçirdiği 50 bin BTC’yi satması nedeniyle Bitcoin’in fiyatı ciddi bir satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Ancak satışlar artık sona erdi, ancak CryptoQuant analistleri Bitcoin’in bir başka boğa piyasası dalgalanma aşamasına girmeden önce Bitcoin stablecoin likiditesinin artması gerektiğine inanıyor.

Tüm bu gelişmeler ortasında son bir haftalık süreçte Bitcoin yeniden 68.000 doların üzerine yükseldi. Tradingview verilerine göre 23 Temmuz Salı günü itibariyle BTC 66.950 dolar seviyesinde işlem görüyor.