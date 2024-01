Bitcoin (BTC) 1 milyon dolara yükselebilir mi? Her ne kadar bu tahmin gerçekleşmesi zor gibi görünse de sektörün önde gelen isimlerinden biri, BTC’nin bu fiyat seviyesine yükseleceğinden emin.

Önde gelen Bitcoin destekçilerinden Samson Mow, Bitcoin (BTC) fiyatının gelecekte 1 milyon dolara yükseleceğine inanıyor. Samson Mow, bu yükselişin yakın bir zamanda gerçekleşmesi halinde bunun bazılarının canını ciddi şekilde yakacağını düşünüyor.

“Bitcoin en beklemediğimiz şeyi en yıkıcı şekilde yapmanın bir yolunu buluyor” ifadelerini kullanan Samson Mow, Bitcoin (BTC) fiyatının bir anda fırlaması halinde neler olabileceğine dair örnekler verdi.

Here’s why we’re going to $1M #Bitcoin in DAYS to WEEKS: it’s MAX PAIN pain for the most people.

Bitcoin has a way of doing what we least expect & in the most disruptive way. For example, at JAN3 we have many plans & meetings set for 2024. $1M BTC would derail everything.

🧵👇

