Bitcoin (BTC) 1 milyon dolara yükselebilir mi? Her ne kadar bu tahmin gerçekleşmesi zor gibi görünse de sektörün önde gelen isimlerinden biri, BTC’nin bu fiyat seviyesine yükseleceğinden emin.

Önde gelen Bitcoin destekçilerinden Samson Mow, Bitcoin (BTC) fiyatının gelecekte 1 milyon dolara yükseleceğine inanıyor. Samson Mow, bu yükselişin yakın bir zamanda gerçekleşmesi halinde bunun bazılarının canını ciddi şekilde yakacağını düşünüyor.

“Bitcoin en beklemediğimiz şeyi en yıkıcı şekilde yapmanın bir yolunu buluyor” ifadelerini kullanan Samson Mow, Bitcoin (BTC) fiyatının bir anda fırlaması halinde neler olabileceğine dair örnekler verdi.

Here’s why we’re going to $1M #Bitcoin in DAYS to WEEKS: it’s MAX PAIN pain for the most people. Bitcoin has a way of doing what we least expect & in the most disruptive way. For example, at JAN3 we have many plans & meetings set for 2024. $1M BTC would derail everything. 🧵👇 — Samson Mow (@Excellion) January 9, 2024

Milyon Dolarlık Bitcoin

Samson Mow, ulus devletlerin Bitcoin’i ve blockchain teknolojisini benimsemesine yardımcı olma misyonuyla hareket eden JAN3 adlı şirketin CEO’luk görevini yürütüyor. Mow, Bitcoin’in 1 milyon dolara yükselmesinin 2024 yılındaki tüm planları alt üst edeceğini iddia etti.

Samson Mow’a göre BTC’nin 1 milyon dolara ulaşması halinde, şirketinin devletleri Bitcoin’le tanıştırmak için zamanının kalmayacağı görüşünde.

Samson Mow bu senaryoda Bitcoin Lightning Network teknolojisinin gözetimsiz kripto para cüzdanı kullanmayan kişiler için uygun olmayacağına dikkat çekti. Mow, işlem ücretlerinin oldukça yüksek olacağından hiçbir yeni Bitcoin kullanıcısı LN kullanarak işlem yapmayacağını belirtti.

Samson Mow, Bitcoin’in (BTC) 1 milyon dolara yükselmesi durumunda bu treni kaçıran kişilerin büyük acı duyacağını da sözlerine ekledi:

Bu gezegende yaşayan 8 milyar insan, hayatlarında önemli bir ekonomik fark yaratabilecekken Bitcoin’e yatırım yapma fırsatını kaçırdı. Artık sadece BTC kazanmak için çalışabilirler. Bence en kötüsü de bu.

Samson Mow bu senaryoda stok akış modelinin çökeceğini, altın destekçisi ve Bitcoin düşmanı Peter Schiff’in aklını kaybedeceğini ve MicroStrategy’nin dünyanın en değerli şirketlerinden biri olacağını öngörüyor. Samson Mow ayrıca Bitcoin’in dolaşımdaki arzının önemli bir bölümünü kontrol eden balinaların dünyanın dört bir yanındaki çoğu hükümetten çok daha güçlü hale geleceğine inanıyor.

Just making sure here, I’m still the only one saying #Bitcoin can go to $1M in days to weeks right? Because when it happens I don’t want any of you bearish MFers saying you also called it. — Samson Mow (@Excellion) January 8, 2024

Bitcoin (BTC) Kaç Dolar?

Son 24 saatlik zaman diliminde %4,4 oranında değer kazanan lider kripto para birimi 46.500 dolar bandında işlem görüyor. Bitcoin (BTC) fiyatındaki bu yükseliş, SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını onaylayacağına dair beklentilerin arttığı bir dönemde geldi.

SEC’in önümüzdeki saatlerde spot Bitcoin ETF başvurularına onay vermesi halinde varlığın 50.000 doların üzerine yükselebileceği öngörülüyor. SEC’in 10 Ocak 2024 tarihinde spot Bitcoin ETF’lerine ilişkin kararını açıklaması bekleniyor.